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Латвія планує закупити в Іспанії бойові машини піхоти ASCOD

06 квітня 2025, 16:21
Латвія планує закупити в Іспанії бойові машини піхоти ASCOD
Facebook-сторінка Українська Бронетехніка
Замовлені бойові машини піхоти ASCOD оснащені бронею четвертого рівня за стандартами НАТО.
Міністерство оборони Латвії має намір переозброїти всю механізовану піхотну бригаду Сухопутних військ новими піхотними машинами. Для цього відомство уклало з іспанською компанією "GDELS-Santa Bárbara Sistemas" договір на постачання 42 бойових машин піхоти ASCOD загальною вартістю 373 млн євро.
 
Про це повідомляє Delfi з посиланням на заяву  Міноборони Латвії.
 
Контракт передбачає переоснащення одного батальйону, але якщо стане доступним додаткове фінансування, буде розглянуто питання про переоснащення й інших батальйонів.
 
Задля більшої сумісності транспортних платформ між батальйонами міністерство розглядає можливість подальшого використання вже закуплених платформ.
 
Контракт з іспанською компанією передбачає можливість обговорення закупівлі додаткових платформ на додачу до вже затверджених 42 бойових машин, кількість і терміни поставки яких матимуть відповідний вплив на вартість.
 
Договір передбачає участь місцевої промисловості у виконанні договору в обсязі 30% від загальної суми договору.
 
Участь промисловості можлива у виконанні замовлень, передачі технологій і створенні конкретних виробничих потужностей, а також в інших супутніх видах діяльності.
 
В даний час механізована піхотна бригада оснащена бойовими розвідувальними гусеничними бронемашинами CVR(T), які Латвія свого часу придбала у Великої Британії. Перші машини було поставлено восени 2015 року.
 
Замовлені бойові машини піхоти ASCOD оснащені бронею четвертого рівня за стандартами НАТО, автоматичною гарматою, протитанковою зброєю, кулеметом та іншими передовими технологіями, які дозволять солдатам контролювати поле бою.
 
Бойова машина керується трьома солдатами та здатна перевозити та десантувати шість солдатів у повному бойовому спорядженні.

 

ІспаніяЛатвіявійна в Україніросія окупанти

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