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БІЗНЕС & ФІНАНСИ

Від Польщі до Німеччини українські бізнеси шукають нові можливості – Reuters

07 січня 2025, 16:09
Від Польщі до Німеччини українські бізнеси шукають нові можливості – Reuters
Фото: mint.net.ua
В Польщі українці відкрили кожен десятий новий бізнес.

Українські компанії, що відкрилися в Центральній Європі після вторгнення росії 2022 року, переключили свою увагу з біженців на місцевих клієнтів. Деякі бізнеси розглядають можливості розширення на захід.

Видання Reuters пише, що в Польщі, де українське населення внаслідок війни зросло більш ніж до 1,5 мільйона осіб, у 2024 році українці відкрили кожен десятий новий бізнес.

У компанії Андрія Галицького "Львівські круасани" зараз 12 точок у Польщі після того, як відкрилися два роки тому. У жовтні відкрилася перша чеська точка, що, за словами засновника компанії, є частиною стратегії зі створення географічно різноманітного бізнесу шляхом розширення на захід і за межі діаспори.

Сильна культурна схожість з Україною допомогла зробити Польщу природною базою для українського бізнесу. Але багато хто також дивиться за межі найбільшої економіки Європи, що розвивається, щоб знайти більше клієнтів.

"Компанії від самого початку розглядають Польщу як міст або трамплін на ринки Європейського Союзу", - каже Даріуш Шимчиха, перший віце-президент Польсько-української торгової палати. "Вони хочуть дізнатися... реальність, стандарти, норми і правила роботи в Європейському Союзі".

Мережа барів "П'яна Вишня" присвячена традиційному вишневому лікеру з України, але основною своєю метою розглядає місцевих клієнтів, сказав засновник компанії Андрій Худо.

За його словами, у Польщі відкрили 15 закладів і дев'ять в інших країнах Балтії та Східної Європи, активізувавши експансію на захід із лютого 2022 року.

У 2025 році група планує відкрити заклади в Німеччині, Швейцарії та Франції, а також відновити роботу закладу в Лондоні, сказав він, додавши, що бари залучають нових клієнтів і приносять прибуток.

"До війни ми зосередилися на Україні, тому що наш бізнес там розвивався дуже швидко. Але війна змусила нас звернути увагу на захід через ризики в Україні", - каже Худо.

Хоча економіка України зростає, міністр економіки Юлія Свириденко заявила в листопаді, що вона все ще становить лише 78% від того обсягу, який був до повномасштабного вторгнення росії.

Оскільки кінця війни не видно, українським підприємствам доводиться шукати інші місця, що є економічним провалом для сусідніх країн, де також спостерігається послаблення напруженості на ринку праці за рахунок прибуття українських робітників.

"Коли вони приїжджають до Польщі, наприклад, на роботу або для відкриття бізнесу, це є додатковим стимулом з економічного погляду для споживання і поліпшення пропозиції робочої сили", - розповів Анджей Кубісяк, заступник директора Польського економічного інституту.

Інша українська рестораторка, Ольга Копилова, сказала, що до війни вона не планувала виводити свій бренд "Чорноморка" за кордон, але тепер у неї три точки в Польщі і по дві в Братиславі та Відні.

Мережа кав'ярень Aroma Kava переїхала до Польщі 2022 року і відтоді розширилася до 10 точок, а український виробник морозива і заморожених продуктів "Три ведмеді" купив польську компанію Nordis.

Польщавійнабізнесбіженці

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