ПОЛІТИКА

Пентагон обмежує доступ журналістів: вхід лише за умови підписання угоди про цензуру

20 вересня 2025, 16:23
Фото: afp.com
Раніше журналісти мали доступ до незасекречених приміщень, включно з офісами керівництва та штабів видів збройних сил.

Журналісти зможуть потрапити до будівлі Пентагону лише після підписання документу, що зобов’язує їх не публікувати певну інформацію навіть без грифу "таємно".

Про це повідомляє Politico.

Як зазначив представник Міноборони США Шон Парнелл, нові правила набудуть чинності протягом 2–3 тижнів. Вони передбачають, що будь-які дані відомства мають бути схвалені уповноваженою посадовою особою перед публікацією.

"Недотримання цих правил може призвести до анулювання перепустки та втрати доступу до будівлі", — йдеться у внутрішньому документі.

Посадовці пояснили, що йдеться про захист національної безпеки, однак нова директива фактично надає Пентагону широкі повноваження визначати, яка інформація є небезпечною, і позбавляти журналістів акредитації.

Міністр оборони Піт Гегсет у соцмережі X заявив:

"Пресою керує не Пентагон, а народ. Тепер журналісти повинні носити бейджі та дотримуватися правил — інакше двері зачинені".

Асоціація преси Пентагону повідомила, що вивчає нову директиву.

Раніше журналісти мали доступ до незасекречених приміщень, включно з офісами керівництва та штабів видів збройних сил. Проте у січні 2025 року Пентагон позбавив робочих місць низку провідних видань, серед яких Politico, Washington Post і New York Times, віддавши перевагу консервативним медіа. Згодом обмеження поширилися і на NBC News та CNN.

У травні міністр оборони ще більше урізав доступ після скандалу із витоком інформації про удари США в Ємені. Відтоді журналісти могли працювати лише у прес-залах та кафетерії, а відвідувати інші приміщення — виключно у супроводі.

Нагадаємо, раніше президент Дональд Трамп підписав указ, яким повернув Пентагону історичну назву — Міністерство війни.

