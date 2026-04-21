$75 млрд на безпілотники: Пентагон готує масштабне переозброєння

21 квітня 2026, 20:16
Фото: afp.com
Міністерство оборони США планує виділити 75 млрд доларів на розвиток безпілотних систем та технологій протидії дронам у межах найбільшого оборонного бюджетного запиту в історії країни.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомили у відомстві, значна частина цих коштів буде спрямована на суттєве розширення фінансування Автономної робочої групи з питань оборони (DAWG), яка співпрацює зі спецпідрозділами та тестує нові військові системи у польових умовах.

Зокрема, для DAWG передбачено 54,6 млрд доларів, тоді як у поточному році фінансування підрозділу становить лише 225,9 млн доларів. У Пентагоні зазначають, що це може стати одним із найрізкіших стрибків фінансування в історії американських оборонних програм.

У відомстві уточнюють, що основна частина коштів буде спрямована не стільки на створення нових технологій, скільки на закупівлю, тестування та модернізацію вже існуючих безпілотних систем.

DAWG працює у тісній взаємодії зі Силами спеціальних операцій США, які випробовують дрони у реальних бойових умовах і передають виробникам дані для доопрацювання систем.

Значне збільшення фінансування відбувається на тлі сучасних конфліктів, де активно застосовуються дешеві ударні безпілотники. У Пентагоні вважають, що такі системи змінили характер бойових дій і стали ключовим елементом сучасної війни.

Окремо США розвивають програми створення роїв автономних дронів із використанням штучного інтелекту, залучаючи до них провідні технологічні компанії.

Водночас остаточне рішення щодо бюджетного запиту має ухвалити Конгрес США, оскільки частина фінансування потребує окремого погодження законодавців.

Військові легенди. Чи не повторили США та Ізраїль
Cуспільство
Військові легенди. Чи не повторили США та Ізраїль "подвиги" канадсько-французьких миротворців у Хорватії? – Том Купер
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 23:17
Європа на гачку. Про проблеми розриву з американськими техногігантами – Politico
Технології
Європа на гачку. Про проблеми розриву з американськими техногігантами – Politico
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 15:39
Логіка вимагає угоди з Іраном. Чи дозволять фантазії Трампа її укласти? – Марк Чемпіон
Політика
Логіка вимагає угоди з Іраном. Чи дозволять фантазії Трампа її укласти? – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 11:50
Україна б'є по тилу росії. Мета – 100 мільйонів доларів збитків щодня – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Україна б'є по тилу росії. Мета – 100 мільйонів доларів збитків щодня – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 23:01
Ірландія в кризі. Попередження для Європи – CEPA
Політика
Ірландія в кризі. Попередження для Європи – CEPA
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 16:59
Нормалізація водно-сольового балансу: чому це важливо та як цього досягти
Здоров'я
Нормалізація водно-сольового балансу: чому це важливо та як цього досягти
20 квітня 2026, 16:34
5 переваг гігабітного роутера, які впливають на швидкість
Технології
5 переваг гігабітного роутера, які впливають на швидкість
20 квітня 2026, 14:48
Про технології, війну і владу для
Технології
Про технології, війну і владу для "перебудови" Заходу. Palantir опублікував "маніфест", який стрясає Кремнієву долину
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 12:29
