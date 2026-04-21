$75 млрд на безпілотники: Пентагон готує масштабне переозброєння

Міністерство оборони США планує виділити 75 млрд доларів на розвиток безпілотних систем та технологій протидії дронам у межах найбільшого оборонного бюджетного запиту в історії країни.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомили у відомстві, значна частина цих коштів буде спрямована на суттєве розширення фінансування Автономної робочої групи з питань оборони (DAWG), яка співпрацює зі спецпідрозділами та тестує нові військові системи у польових умовах.

Зокрема, для DAWG передбачено 54,6 млрд доларів, тоді як у поточному році фінансування підрозділу становить лише 225,9 млн доларів. У Пентагоні зазначають, що це може стати одним із найрізкіших стрибків фінансування в історії американських оборонних програм.

У відомстві уточнюють, що основна частина коштів буде спрямована не стільки на створення нових технологій, скільки на закупівлю, тестування та модернізацію вже існуючих безпілотних систем.

DAWG працює у тісній взаємодії зі Силами спеціальних операцій США, які випробовують дрони у реальних бойових умовах і передають виробникам дані для доопрацювання систем.

Значне збільшення фінансування відбувається на тлі сучасних конфліктів, де активно застосовуються дешеві ударні безпілотники. У Пентагоні вважають, що такі системи змінили характер бойових дій і стали ключовим елементом сучасної війни.

Окремо США розвивають програми створення роїв автономних дронів із використанням штучного інтелекту, залучаючи до них провідні технологічні компанії.

Водночас остаточне рішення щодо бюджетного запиту має ухвалити Конгрес США, оскільки частина фінансування потребує окремого погодження законодавців.