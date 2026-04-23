США перехопили щонайменше три іранські танкери в азіатських водах

23 квітня 2026, 12:34
США перехопили щонайменше три іранські танкери в азіатських водах
Фото: reuters
Танкери розвертають геть від берегів Індії, Малайзії та Шрі-Ланки.

Військово-морські сили США перехопили в азіатських водах щонайменше три іранські нафтові танкери біля берегів Індії, Малайзії та Шрі-Ланки.

Про це повідомляють судноплавні та охоронні джерела Reuters.

Серед перехоплених суден – супертанкер Deep Sea з частковим завантаженням сирої нафти, танкер Sevin місткістю 1 мільйон барелів та супертанкер Dorena з 2 мільйонами барелів на борту. CENTCOM офіційно підтвердив, що Dorena зараз іде під конвоєм американського есмінця в Індійському океані.

За даними джерел, можливо також перехоплено четвертий танкер – Derya, який не встиг розвантажити нафту в Індії до закінчення американського санкційного дозволу. Офіційного підтвердження цього немає.

З початку блокади США перенаправили загалом 29 іранських суден. Перехоплення відбуваються у відкритому морі, осторонь Ормузької протоки – через іранські плавучі міни в цьому районі.

Іран закрив Ормузьку протоку, через яку раніше проходило близько 20% світового споживання нафти, та відкрив вогонь по суднах, що намагаються її подолати. США запровадили морську блокаду іранської торгівлі. У відповідь Іран у середу вперше від початку війни затримав два контейнеровози, які намагалися покинути Перську затоку.

