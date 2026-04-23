Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Союзник Трампа просить FIFA включити Італію замість Ірану на чемпіонат світу – FT

23 квітня 2026, 10:06
В Ірані вже заявили, що готуються до турніру і мають намір у ньому брати участь.

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Паоло Замполлі запропонував замінити збірну Ірану на Італію на чемпіонаті світу з футболу 2026 року. Ініціативу було озвучено президенту FIFA Джанні Інфантіно та самому Трампу.

Про це повідомляє Financial Times.

За даними джерел, цей план міг бути спробою відновити відносини між Трампом і прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні після напруження, що виникло на тлі критики Папи Лева XVI у контексті війни з Іраном. Сам Замполлі підтвердив, що виступав із такою пропозицією, пояснивши це своїм італійським походженням і бажанням побачити збірну Італії на турнірі, який проходитиме у США, Канаді та Мексиці.

Він також зазначив, що чотири титули чемпіона світу роблять Італію гідною участі, попри те, що команда не змогла пройти кваліфікацію.

Втім, реалізація цієї ідеї наразі виглядає малоймовірною. В Ірані вже заявили, що готуються до турніру і мають намір у ньому брати участь. Президент Федерації футболу Ірану Мехді Тадж наголосив, що команда проводить тренувальні збори і діятиме відповідно до рішень держави.

Раніше Тегеран допускав відмову від участі через безпекові ризики після авіаударів США та Ізраїлю, однак зараз позиція змінилася. Федерація також розглядала можливість перенесення матчів до Канади чи Мексики, але FIFA не підтримала цю ідею.

Сам Трамп заявляв, що іранські футболісти "бажані" у США, але водночас визнавав потенційні ризики для їхньої безпеки. У FIFA наголошують, що Іран має право виступати на турнірі, оскільки команда пройшла відбір, і очікується, що вона візьме участь у чемпіонаті світу.

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється