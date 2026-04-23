Глава ВМС США Джон Фелан пішов у відставку через конфлікт з Пентагоном

Міністр військово-морських сил США Джон Фелан залишив посаду.

Про це повідомив прес-секретар Пентагону Шон Парнелл у публікації в X, передає The Wall Street Journal.

"Міністр військово-морських сил Джон Фелан залишає адміністрацію негайно... ми вдячні міністру Фелану за його службу міністерству і військово-морським силам США. Бажаємо йому успіхів у подальшій роботі", – написав Парнелл.

Виконувачем обов'язків глави ВМС призначено заступника міністра Хун Као. Офіційних причин відставки не наводиться.

За даними джерел WSJ, Фелана звільнили після кількох місяців напруженості у відносинах із главою Пентагону Пітом Ґегсетом. Причиною конфлікту стали тісні особисті стосунки Фелана з президентом Дональдом Трампом.

"Фелан регулярно спілкується з Трампом у його клубі Мар-а-Лаго та, за його власними словами, листується з президентом телефоном про суднобудування посеред ночі", – йдеться в матеріалі видання.

Особливе роздратування керівництва Пентагону викликав епізод минулої осені, коли Фелан безпосередньо запропонував Трампу ідею створення сучасного лінкора, оминувши Ґегсета. Після цього міністр оборони та його заступник Стів Фейнберг почали цілеспрямовано підривати позиції Фелана. Зокрема, вони створили нову посаду куратора із закупівлі підводних човнів, яка традиційно перебувала у віданні ВМС, однак тепер підпорядковується безпосередньо Фейнбергу.

Звільнення відбулося в розпал найбільшої щорічної конференції ВМС – за кілька днів після того, як Фелан активно переконував представників промисловості та ЗМІ у пріоритетах військово-морських сил. Також це сталося наступного дня після того, як Пентагон представив Конгресу бюджетний запит, що включав 65,8 млрд доларів на суднобудування.

Відставка відбулася на тлі масштабної військово-морської блокади на Близькому Сході: у регіоні вже перебуває понад 15 американських військових кораблів, задіяних в операціях проти Ірану.

WSJ нагадує, що Ґегсет звільнив уже майже два десятки високопоставлених воєначальників і з початку минулого року перебуває в конфлікті з міністром армії США Деном Дрісколлом.