Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США закривають нафтову лазівку для росії та Ірану – Мінфіні США

25 квітня 2026, 09:34
Бессент заявив, що подальшого послаблення не буде.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон не планує продовжувати дію тимчасового винятку із санкцій, який дозволяв купувати російські нафту та нафтопродукти, що перебувають у морі. Також не розглядається і продовження винятку щодо іранської нафти.

Про це повідомляє AP.

"Не для іранців. Є блокада і жодна нафта не виходить. І ми вважаємо, що протягом наступних двох-трьох днів їм доведеться зупиняти видобуток, а це дуже погано для їхніх свердловин", – сказав Бессент.

Міністр пояснив і попереднє пом'якшення позиції Вашингтона. У березні США дозволили часткову купівлю російської нафти з метою стабілізації світових енергетичних ринків після різкого зростання цін через закриття Ормузької протоки внаслідок війни США та Ізраїлю з Іраном. У квітні Міністерство фінансів продовжило цей дозвіл – через два дні після того, як Бессент заявив, що подальшого послаблення не буде.

Своє рішення міністр пояснив зверненнями від понад десяти найвразливіших і найбідніших країн. "Це було зроблено заради цих вразливих і бідних країн. Але я не уявляю, що буде чергове продовження. Я думаю, російська нафта в морі вже здебільшого вичерпана", – зазначив він.

При цьому Бессент стверджував, що послаблення санкцій не принесло значної фінансової вигоди росії. Однак дані свідчать про протилежне: за інформацією NYT, після послаблення санкцій рф щодобово отримувала понад $100 млн додаткових доходів від продажу нафти. Міжнародне енергетичне агентство повідомляло, що доходи Москви від нафти в березні майже подвоїлися порівняно з лютим, сягнувши $19 млрд.

Водночас експерти зазначають, що тимчасове послаблення санкцій фактично не вплинуло на світові ціни на нафту, стабілізувати які й прагнули США.

Останні матеріали

Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Cуспільство
Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 12:44
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Політика
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 10:54
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Політика
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 08:19
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Політика
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 17:08
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Технології
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 14:21
Вибори в Болгарії. Що вони означають для Європи
Політика
Вибори в Болгарії. Що вони означають для Європи
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 11:53
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Політика
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 13:54
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Політика
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 11:32
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється