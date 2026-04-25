США закривають нафтову лазівку для росії та Ірану – Мінфіні США
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон не планує продовжувати дію тимчасового винятку із санкцій, який дозволяв купувати російські нафту та нафтопродукти, що перебувають у морі. Також не розглядається і продовження винятку щодо іранської нафти.
Про повідомляє AP.
"Не для іранців. Є блокада і жодна нафта не виходить. І ми вважаємо, що протягом наступних двох-трьох днів їм доведеться зупиняти видобуток, а це дуже погано для їхніх свердловин", – сказав Бессент.
Міністр пояснив і попереднє пом'якшення позиції Вашингтона. У березні США дозволили часткову купівлю російської нафти з метою стабілізації світових енергетичних ринків після різкого зростання цін через закриття Ормузької протоки внаслідок війни США та Ізраїлю з Іраном. У квітні Міністерство фінансів продовжило цей дозвіл – через два дні після того, як Бессент заявив, що подальшого послаблення не буде.
Своє рішення міністр пояснив зверненнями від понад десяти найвразливіших і найбідніших країн. "Це було зроблено заради цих вразливих і бідних країн. Але я не уявляю, що буде чергове продовження. Я думаю, російська нафта в морі вже здебільшого вичерпана", – зазначив він.
При цьому Бессент стверджував, що послаблення санкцій не принесло значної фінансової вигоди росії. Однак дані свідчать про протилежне: за інформацією NYT, після послаблення санкцій рф щодобово отримувала понад $100 млн додаткових доходів від продажу нафти. Міжнародне енергетичне агентство повідомляло, що доходи Москви від нафти в березні майже подвоїлися порівняно з лютим, сягнувши $19 млрд.
Водночас експерти зазначають, що тимчасове послаблення санкцій фактично не вплинуло на світові ціни на нафту, стабілізувати які й прагнули США.