США більше не планують пом'якшувати санкції проти російської нафти – Єврокомісар

24 квітня 2026, 21:29
За словами єврокомісара, Бессент дав зрозуміти, що послаблення санкцій не повториться ще раз.

Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович заявив, що Вашингтон не має наміру вдруге продовжувати дію тимчасового винятку із санкцій проти російської нафти.

Про це він повідомив на пресконференції під час візиту до США.

Шефчович порушив питання щодо санкційної політики на зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом. За словами єврокомісара, Бессент дав чітко зрозуміти: послаблення санкцій більше не повториться. Американський міністр також пояснив, що попереднє рішення про тимчасове скасування обмежень було ухвалено через звернення кількох країн з низьким рівнем доходів, які опинилися у скрутному становищі.

"Я не можу говорити від його імені, але, як я чітко зрозумів, це не повториться в майбутньому, і це було зроблено також тому, що кілька країн з низьким рівнем доходів опинилися в надзвичайно скрутному становищі", – розповів Шефчович про розмову з Бессентом.

Нагадаємо, 18 квітня США ще на 30 днів скасували санкції щодо російської нафти, яка вже була завантажена на танкери і перебувала в морі. Судячи з останніх заяв, цей крок залишиться винятком, а не новою нормою американської санкційної політики.

