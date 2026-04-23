23 квітня 2026, 10:41
росія заявила про запрошення на саміт G20
Джерело: theprint.in/india
росія стверджує, що отримала запрошення взяти участь у саміті G20 у США на найвищому рівні. Втім, чи поїде російська делегація та хто її очолить – поки невідомо.

Про це заявив заступник голови МЗС росії Олександр Панкін, повідомляють державні медіа рф.

"Є запрошення бути присутнім на найвищому рівні, але ми подивимося ближче до дати – бог знає, що станеться до цього", – сказав він.

Саміт G20 заплановано на грудень 2026 року в Маямі. Ще 11 березня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що про візит путіна до США "не йдеться".

У 2025 році путін не поїхав на саміт G20 у Йоганнесбурзі. Делегацію росії тоді очолив заступник голови адміністрації президента Максим Орєшкін.

Показово, що на тому саміті також був відсутній і Дональд Трамп – він скаржився, що Південна Африка взагалі не має бути членом G20, і звинувачував країну в геноциді білих південноафриканців.

