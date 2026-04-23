Розмінування Ормузької протоки може затягнутися на місяці – WP

Ціни на нафту можуть залишатися високими аж до проміжних виборів у США.

США можуть зіткнутися з тривалими наслідками війни з Іраном, зокрема у вигляді високих цін на енергоносії та ускладнення судноплавства в Ормузькій протоці.

Про це стало відомо після закритого брифінгу представника Пентагону для членів Комітету з питань збройних сил Палати представників 21 квітня.

Про це пише WP.

За оцінками, розмінування Ормузької протоки, яку Іран замінував, може тривати місяці. Це означає, що ключовий маршрут постачання нафти, через який до війни проходило близько 20% світових обсягів, залишатиметься нестабільним навіть у разі досягнення мирних домовленостей.

За даними джерел, Іран встановив щонайменше кілька десятків морських мін, частину з яких – із використанням GPS-технологій, що ускладнює їх виявлення. Деякі вибухові пристрої були розміщені з невеликих суден. Американські військові розглядають різні варіанти розмінування, включно із залученням водолазів, дронів і гелікоптерів.

Ситуація вже впливає на світові ринки. У США ціни на бензин зросли до $4,02 за галон порівняно з $2,98 до початку війни. Це створює додатковий політичний тиск на адміністрацію президента Дональда Трампа напередодні проміжних виборів, адже рішення про початок війни викликало неоднозначну реакцію навіть серед його прихильників.

Тим часом Іран неодноразово заявляв про закриття протоки та відкривав вогонь по танкерах, що призводило до зупинки судноплавства. Хоча під час короткого перемир’я окремі судна змогли пройти цим маршрутом, останні інциденти знову призвели до його блокування.

Експерти попереджають, що навіть часткове обмеження руху через Ормузьку протоку може спричинити серйозні потрясіння на глобальних ринках нафти і газу через ризики для судноплавства та страхових компаній.