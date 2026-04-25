Трамп уперше відвідає вечерю кореспондентів Білого дому на тлі конфлікту з пресою

25 квітня 2026, 19:11
Асоціація кореспондентів Білого дому (WHCA) щороку запрошує чинного президента на цей захід, і майже всі глави держави брали в ньому участь.

Президент США Дональд Трамп у суботу, 25 квітня, вперше за час свого президентства візьме участь у щорічній вечері Асоціації кореспондентів Білого дому – традиційному заході, присвяченому свободі преси.

Про це повідомляє Reuters.

Асоціація кореспондентів Білого дому (WHCA) щороку запрошує чинного президента на цей захід, і майже всі глави держави брали в ньому участь. Винятком довгий час залишався Трамп, який під час свого першого терміну та раніше у 2025 році бойкотував вечерю на тлі напружених відносин із медіа.

Президент США неодноразово критикував журналістів, називаючи їхні матеріали "фейковими новинами", подавав судові позови проти медіа та публічно конфліктував із представниками преси. Його адміністрація також обмежувала доступ окремих ЗМІ до офіційних заходів, зокрема прес-пулу Білого дому та Пентагону. Водночас Трамп регулярно спілкується з журналістами під час публічних виступів і навіть напряму відповідає на запитання по телефону.

Участь президента в цьогорічній вечері викликала суперечливу реакцію в журналістському середовищі. Деякі медіа, зокрема HuffPost, вирішили бойкотувати подію. Водночас понад 350 журналістів і професійних організацій закликали використати захід як можливість публічно захистити свободу слова. Частина гостей планує символічно нагадати про Першу поправку до Конституції США, яка гарантує свободу преси.

Сам Трамп пояснив своє рішення відвідати вечерю тим, що раніше ЗМІ ставилися до нього «надзвичайно погано», але цього року він погодився прийняти запрошення. Президент має виступити з промовою тривалістю близько 40 хвилин.

Його участь відбувається на тлі загострення конфліктів із медіа. Зокрема, представники влади погрожували розслідуваннями журналістам і телеведучим, а також ініціювали судові процеси проти низки американських видань.

Очікується, що цьогорічна вечеря може стати як кроком до певного діалогу між владою та пресою, так і новим етапом їхнього протистояння.

