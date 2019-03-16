Держкомтелерадіо заборонив ввезення в Україну 23 книг з Росії

З 20 травня 2017 року в Україну не пустили майже 3 тисячі російських книг

Державний комітет телебачення і радіомовлення України не видав дозвіл на ввезення з території держави-агресора 23 книг, в яких є ознаки пропаганди держави-агресора.

Зокрема, ознаки пропаганди держави-агресора, її органів влади, імперських геополітичних доктрин і комуністичного тоталітарного режиму виявили в книгах московських видавництв "Альпина Паблишер", "Альпина нон-фикшн", "Эксмо" і самарського видавництва "ИД Бахрах-М", повідомляє прес-служба Держкомтелерадіо.

В Україну не пустили книгу Данила Дьоміна "Корпоративна культура. Десять найпоширеніших помилок", в якій автор чимало сторінок присвятив "могутній корпорації і наддержаві СРСР" і навів у приклад методи управління країною Сталіним.

Пропаганду комуністичного тоталітарного режиму виявили в дитячій книзі Олени Смєшливої І Лани Богомаз "Чого я можу навчитися в Анни Ахматової". Жовтневу революцію сучасні автори-росіянки назвали "однією з найбільших подій в історії Росії", ілюструючи книгу портретами Леніна і червоними прапорами.

У книгах інших авторів видавництва "Альпина Паблишер" Артура Салякаєва "Невипадкові зв'язки: Нетворкінг як спосіб життя", Владислава Моїсеєва "Бізнес з нічого, або Як побудувати інтернет-компанію і не зійти з розуму" і Михайла Умарова "PR в реальному часі: Тренди. Кейс. Правила" популяризуються російські соціальні мережі "ВКонтакті", "Однокласники", а також ресурс "Maіl.ru" і сервісні портали "Яндекс", доступ до яких в Україні заборонено через розповсюдження ними антиукраїнських гасел та ідей, спрямованих на ліквідацію незалежності нашої держави, порушення її суверенітету і територіальної цілісності.

Також відмовлено у дозволі на ввезення низки книг закордонних авторів, в оформленні яких російські видавці використовують символіку держави-агресора, її органів влади і силових структур. Зокрема, на обкладинці книги Деніела Еллсберга "Машина Судного дня: Одкровення розробника ядерної війни" видавець ("Альпина Паблишер") розмістив рекламу книги "Інтерв'ю з Володимиром Путіним" та документального фільму "Путін", що демонструвався в ефірі російських каналів.

Загалом, починаючи з 20 травня 2017 року, Держкомтелерадіо надав 2 939 відмов у видачі дозволів на ввезення книг з РФ.

Нагадаємо, що у Києві оштрафували особу, яка через Інтернет продавала книги з Росії без дозвільних документів