Держкомтелерадіо заборонив ввезення в Україну 23 книг з Росії
Зокрема, ознаки пропаганди держави-агресора, її органів влади, імперських геополітичних доктрин і комуністичного тоталітарного режиму виявили в книгах московських видавництв "Альпина Паблишер", "Альпина нон-фикшн", "Эксмо" і самарського видавництва "ИД Бахрах-М", повідомляє прес-служба Держкомтелерадіо.
В Україну не пустили книгу Данила Дьоміна "Корпоративна культура. Десять найпоширеніших помилок", в якій автор чимало сторінок присвятив "могутній корпорації і наддержаві СРСР" і навів у приклад методи управління країною Сталіним.
Пропаганду комуністичного тоталітарного режиму виявили в дитячій книзі Олени Смєшливої І Лани Богомаз "Чого я можу навчитися в Анни Ахматової". Жовтневу революцію сучасні автори-росіянки назвали "однією з найбільших подій в історії Росії", ілюструючи книгу портретами Леніна і червоними прапорами.
У книгах інших авторів видавництва "Альпина Паблишер" Артура Салякаєва "Невипадкові зв'язки: Нетворкінг як спосіб життя", Владислава Моїсеєва "Бізнес з нічого, або Як побудувати інтернет-компанію і не зійти з розуму" і Михайла Умарова "PR в реальному часі: Тренди. Кейс. Правила" популяризуються російські соціальні мережі "ВКонтакті", "Однокласники", а також ресурс "Maіl.ru" і сервісні портали "Яндекс", доступ до яких в Україні заборонено через розповсюдження ними антиукраїнських гасел та ідей, спрямованих на ліквідацію незалежності нашої держави, порушення її суверенітету і територіальної цілісності.
Також відмовлено у дозволі на ввезення низки книг закордонних авторів, в оформленні яких російські видавці використовують символіку держави-агресора, її органів влади і силових структур. Зокрема, на обкладинці книги Деніела Еллсберга "Машина Судного дня: Одкровення розробника ядерної війни" видавець ("Альпина Паблишер") розмістив рекламу книги "Інтерв'ю з Володимиром Путіним" та документального фільму "Путін", що демонструвався в ефірі російських каналів.
Загалом, починаючи з 20 травня 2017 року, Держкомтелерадіо надав 2 939 відмов у видачі дозволів на ввезення книг з РФ.
Нагадаємо, що у Києві оштрафували особу, яка через Інтернет продавала книги з Росії без дозвільних документів
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