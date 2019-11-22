Держмитниця запустила нову онлайн-систему скарг

Система працює в тестовому режимі, відповідати будуть за п'ять робочих днів

Новій митниці – нова онлайн-система скарг! https://cc.customs.gov.ua/ Поки в тестовому режимі.

Державна митна служба запустила нову онлайн-систему скарг - cc.customs.gov.ua.

Про це повідомив начальник відомства Максим Нефьодов, передає LB.ua.

"Відразу кажу - це інструмент реакції на проблеми, а не спаму на кшталт «знизьте мита» або «розкажіть, як імпортувати білих ведмедів. На таке відповідати не будемо", - написав Нефьодов у фейсбуці.

Система зараз працює в тестовому режимі, з грудня її планують інтегрувати в загальний контактний центр Кабінету Міністрів.

Розгляд скарг щодо роботи митниці займатиме до 5 робочих днів. "Спробуємо відповідати по суті, людською мовою. Уся комунікація винятково в електронній формі", - написав Нефьодов.

Нагадаємо, що адміністрація залізничного транспорту Польщі дає дозвіл Leo Express з 11 грудня цього року обслуговувати маршрут Прага-Медика.