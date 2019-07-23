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Держприкордонслужба має план дій на випадок відкритого наступу Росії

Докладний план дій не виносять на публіку
Державна прикордонна служба має план дій для Морської охорони в разі відкритого наступу Росії.
Держприкордонслужба має план дій на випадок відкритого наступу Росії Фото: radiosvoboda.org

Про це заявив голова відомства Сергій Дейнеко на міжнародній конференції з розвитку Морської охорони Держприкордонслужби, інформує "Інтерфакс-Україна". 

"Звичайно, план існує, але я не можу його виносити на публіку. Я скажу так: Морська охорона буде діяти всіма можливими засобами. Якщо потрібно буде віддати життя за охорону нашого морського кордону, то прикордонники на це підуть", - сказав він.

Дейнеко зазначив, що за час агресії Росії 70 прикордонників уже віддали своє життя, захищаючи кордони держави.

Нагадаємо, що в окупований Донецьк прибули російські снайпери, щоб знищити відеокамери спостереження Спеціальної моніторингової групи (СММ) ОБСЄ на лінії розмежування.

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