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Держприкордонслужба перейде на посилений режим роботи з 20 березня

На службу вийдуть 7 тис. прикордонників, ще тисяча співробітників ДПС будуть у резерві
Державна прикордонна служба з 20 березня почне активну фазу посиленого захисту кордону в зв'язку з виборами Президента.
Держприкордонслужба перейде на посилений режим роботи з 20 березня Олег Слободян. Фото: gordonua.com

Про це сьогодні на брифінгу сказав речник Держприкордонслужби Олег Слободян, інформує LB.ua.

Прикордонники вже з початку березня почали посилювати охорону кордону, а наступного тижня почнеться "активна фаза заходів". Повідомляють, що прикордонний загін буде посилено службовими собаками, додатковими людськими ресурсами і технікою.

Щодня службу з охорони кордону нестимуть близько 7 тис. прикордонників, додатково за потреби буде виділено ще тисячу співробітників.

Нагадаємо, що представник Державної прикордонної служби України Олег Слободян заявив, що в ніч на 14 березня з окупованого Криму поза КПВВ намагався потрапити на материкову Україну завербований Росією колишній бойовик окупованого Донбасу.

 

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14 03 2019 11:58
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