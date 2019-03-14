Держприкордонслужба перейде на посилений режим роботи з 20 березня

На службу вийдуть 7 тис. прикордонників, ще тисяча співробітників ДПС будуть у резерві

Державна прикордонна служба з 20 березня почне активну фазу посиленого захисту кордону в зв'язку з виборами Президента.

Про це сьогодні на брифінгу сказав речник Держприкордонслужби Олег Слободян, інформує LB.ua.

Прикордонники вже з початку березня почали посилювати охорону кордону, а наступного тижня почнеться "активна фаза заходів". Повідомляють, що прикордонний загін буде посилено службовими собаками, додатковими людськими ресурсами і технікою.

Щодня службу з охорони кордону нестимуть близько 7 тис. прикордонників, додатково за потреби буде виділено ще тисячу співробітників.

Нагадаємо, що представник Державної прикордонної служби України Олег Слободян заявив, що в ніч на 14 березня з окупованого Криму поза КПВВ намагався потрапити на материкову Україну завербований Росією колишній бойовик окупованого Донбасу.