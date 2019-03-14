Держприкордонслужба перейде на посилений режим роботи з 20 березня
Про це сьогодні на брифінгу сказав речник Держприкордонслужби Олег Слободян, інформує LB.ua.
Прикордонники вже з початку березня почали посилювати охорону кордону, а наступного тижня почнеться "активна фаза заходів". Повідомляють, що прикордонний загін буде посилено службовими собаками, додатковими людськими ресурсами і технікою.
Щодня службу з охорони кордону нестимуть близько 7 тис. прикордонників, додатково за потреби буде виділено ще тисячу співробітників.
Нагадаємо, що представник Державної прикордонної служби України Олег Слободян заявив, що в ніч на 14 березня з окупованого Криму поза КПВВ намагався потрапити на материкову Україну завербований Росією колишній бойовик окупованого Донбасу.
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