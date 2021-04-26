Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Держрегулювання цін на пальне призведе до негативних наслідків - Міненерго

Держрегулювання загрожує обмеженням конкуренції на ринку, збільшенням тіньового сегменту
Заступник міністра енергетики Максим Немчинов заявив, що запровадження держрегулювання цін на бензин і дизпаливо призведе до негативних наслідків для ринку.
Держрегулювання цін на пальне призведе до негативних наслідків - Міненерго Фото: thefuntimesguide.com

Про це сказавМаксим Немчинов у коментарі "Інтерфакс-Україна", зазначає "Економічна правда".

"Міністерство енергетики не має наміру ініціювати впровадження держрегулювання цін на бензин і дизельне паливо. Це призведе до негативних наслідків для ринку", - підкреслив заступник міністра.

За словами Немчинова, держрегулювання загрожує, зокрема, обмеженням конкуренції на ринку, збільшенням тіньового сегменту, підвищенням цін нафтотрейдерами як страховка для компенсації підвищення цін у разі їх значних коливань, а також обмеженням продажу нафтопродуктів за готівку і переходом на талонну систему.

Він додав, що Мінекономіки і АМКУ мають достатньо повноважень і важелів впливу на ринок моторного палива і контролю ситуації на ньому, щоб не допускати антиконкурентних дій його учасників.

Заступник міністра також розповів, що Міненерго завершує розробку Концепції розвитку газо- і нафтопереробної промисловості та Концепції розвитку ринку нафтопродуктів і газових палив України до 2025 року.

За його словами, обидві концепції спрямовані на створення системної галузевої політики, а також фіскальних і регуляторних умов відновлення та підвищення ефективності роботи галузевих підприємств.

Нагадаємо, що Уряд підписав із мережами АЗС меморандум, який має вплинути на цінову стабільність пального

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 04 2021 15:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Акція "Лютий GIG" від інтернет-провайдера Мережа Ланет

Акція "Лютий GIG" від інтернет-провайдера Мережа Ланет

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.