Держрегулювання цін на пальне призведе до негативних наслідків - Міненерго
Про це сказавМаксим Немчинов у коментарі "Інтерфакс-Україна", зазначає "Економічна правда".
"Міністерство енергетики не має наміру ініціювати впровадження держрегулювання цін на бензин і дизельне паливо. Це призведе до негативних наслідків для ринку", - підкреслив заступник міністра.
За словами Немчинова, держрегулювання загрожує, зокрема, обмеженням конкуренції на ринку, збільшенням тіньового сегменту, підвищенням цін нафтотрейдерами як страховка для компенсації підвищення цін у разі їх значних коливань, а також обмеженням продажу нафтопродуктів за готівку і переходом на талонну систему.
Він додав, що Мінекономіки і АМКУ мають достатньо повноважень і важелів впливу на ринок моторного палива і контролю ситуації на ньому, щоб не допускати антиконкурентних дій його учасників.
Заступник міністра також розповів, що Міненерго завершує розробку Концепції розвитку газо- і нафтопереробної промисловості та Концепції розвитку ринку нафтопродуктів і газових палив України до 2025 року.
За його словами, обидві концепції спрямовані на створення системної галузевої політики, а також фіскальних і регуляторних умов відновлення та підвищення ефективності роботи галузевих підприємств.
Нагадаємо, що Уряд підписав із мережами АЗС меморандум, який має вплинути на цінову стабільність пального
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