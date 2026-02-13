Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Держсекретар США проведе переговори зі Словаччиною та Угорщиною щодо відмови від російських енергоносіїв

13 лютого 2026, 10:59
Марко Рубіо. Фото: trend.az
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що проведе переговори із Будапештом і Братиславою стосовно їхньої відмови від російських енергоносіїв.

Про це він сказав перед вильотом у Німеччину.

У Німеччині Рубіо візьме участь в Мюнхенській конференції з питань безпеки, а після неї, 15-16 лютого, здійснить поїздки до Словаччини та Угорщини.

У відповідь на питання, чи буде він закликати Угорщину та Словаччину припинити купувати російську енергію, держсекретар відповів, що "ми проведемо з ними ці переговори". "Ми поговоримо з ними про те, що потрібно зробити", – додав він.

У Держдепі, раніше повідомляли, що у Братиславі Рубіо зустрінеться з ключовими членами словацького уряду, щоб просунути спільні інтереси в галузі регіональної безпеки, посилити двостороннє співробітництво в галузі ядерної енергетики та диверсифікації енергоносіїв, а також підтримати військову модернізацію Словаччини та її зобов'язання перед НАТО.

А в Будапешті держсекретар зустрінеться з ключовими угорськими посадовцями, "щоб посилити наші спільні двосторонні та регіональні інтереси, включаючи нашу прихильність до мирних процесів з метою вирішення глобальних конфліктів та до енергетичного партнерства між США та Угорщиною".

Також державний секретар США Марко Рубіо планує зустрітися з президентом України під час Мюнхенської конференції з безпеки, яка відбудеться 13–15 лютого в Німеччині.

