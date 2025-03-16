Держсекретар США провів телефонну розмову з Лавровим

Також Рубіо поінформував Лаврова про операцію США проти хуситів у Ємені.

Державний секретар США Марко Рубіо провів переговори із главою МЗС рф Сергієм Лавровим і під час бесіди вони торкнулися кількох тем.

Про це йшлося на сайті Держдепартаменту США.

Сторони обговорили за підсумками нещодавніх зустрічей у Саудівській Аравії кроки і домовилися продовжити роботу з відновлення зв'язку між США і рф.

Також Рубіо поінформував Лаврова про операцію США проти хуситів у Ємені.

"Держсекретар поінформував росію про операції США зі стримування підтримуваних Іраном хуситів і наголосив, що не потерплять подальших нападів хуситів на американські військові та комерційні судна в Червоному морі", - написано у публікації.

Президент США Дональд Трамп оголосив про операцію проти хуситів вчора, 15 березня.

Пояснивши рішення почати удари "кампанією піратства, насильства і тероризму проти американських та інших кораблів, літаків і безпілотників" з боку хуситів.

Центральне командування США заявило, що проводить великомасштабну операцію в Ємені, щоб захистити американські інтереси, стримати ворогів і відновити свободу судноплавства.

Днями Рубіо заявив, що США та ЄС повинні бути залучені до обговорення гарантій безпеки для України.