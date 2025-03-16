Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Держсекретар США провів телефонну розмову з Лавровим

16 березня 2025, 09:05
Держсекретар США провів телефонну розмову з Лавровим
Фото: gettyimages.com
Також Рубіо поінформував Лаврова про операцію США проти хуситів у Ємені.

Державний секретар США Марко Рубіо провів переговори із главою МЗС рф Сергієм Лавровим і під час бесіди вони торкнулися кількох тем. 

Про це йшлося на сайті Держдепартаменту США.

Сторони обговорили за підсумками нещодавніх зустрічей у Саудівській Аравії кроки і домовилися продовжити роботу з відновлення зв'язку між США і рф.

Також Рубіо поінформував Лаврова про операцію США проти хуситів у Ємені.

"Держсекретар поінформував росію про операції США зі стримування підтримуваних Іраном хуситів і наголосив, що не потерплять подальших нападів хуситів на американські військові та комерційні судна в Червоному морі", - написано у публікації.

Президент США Дональд Трамп оголосив про операцію проти хуситів вчора, 15 березня. 

Пояснивши рішення почати удари "кампанією піратства, насильства і тероризму проти американських та інших кораблів, літаків і безпілотників" з боку хуситів.

Центральне командування США заявило, що проводить великомасштабну операцію в Ємені, щоб захистити американські інтереси, стримати ворогів і відновити свободу судноплавства.

Днями Рубіо заявив, що США та ЄС повинні бути залучені до обговорення гарантій безпеки для України.

 

СШАРосіяперемовини

Останні матеріали

Історичне єднання? Туреччина має відповіді для вразливої Європи – Тімоті Еш
Політика
Історичне єднання? Туреччина має відповіді для вразливої Європи – Тімоті Еш
Переклад iPress – 14 березня 2025, 14:34
Довгий шлейф американських невдалих
Політика
Довгий шлейф американських невдалих "мирних угод". Україна має остерігатися долі колишніх американських союзників – Андреас Клут
Переклад iPress – 14 березня 2025, 12:25
Більше конкретики. Деталі про переговори Е5 щодо стримування російської агресії – Associated Press
Політика
Більше конкретики. Деталі про переговори Е5 щодо стримування російської агресії – Associated Press
Переклад iPress – 14 березня 2025, 08:18
Як замінити Америку. Перші необхідні кроки європейців – Ендрю Таннер
Політика
Як замінити Америку. Перші необхідні кроки європейців – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 13 березня 2025, 16:42
М'яч на полі росії. Угода про припинення вогню в Україні: що далі? – CEPA
Політика
М'яч на полі росії. Угода про припинення вогню в Україні: що далі? – CEPA
Переклад iPress – 13 березня 2025, 11:57
Питання припинення вогню в Україні. Перед росією стоїть складний вибір – Ендрю Міхта
Політика
Питання припинення вогню в Україні. Перед росією стоїть складний вибір – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 13 березня 2025, 07:29
Курська операція України завершується. За пів року операція більш ніж виконала свою мету – Ендрю Таннер
Політика
Курська операція України завершується. За пів року операція більш ніж виконала свою мету – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 12 березня 2025, 12:20
Високі ставки. Європа протистоїть США через Україну, але зі слабшими картами – Едвард Лукас
Політика
Високі ставки. Європа протистоїть США через Україну, але зі слабшими картами – Едвард Лукас
Переклад iPress – 12 березня 2025, 08:51
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється