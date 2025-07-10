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Рубіо сьогодні зустрінеться з Лавровим

10 липня 2025, 14:52
Рубіо сьогодні зустрінеться з Лавровим
Фото: з вільних джерел
Лише вчора і сьогодні рф масовано атакувала Україну.

В четвер державний секретар США Марко Рубіо зустрінеться з російським колегою міністром закордонних справ рф Сергієм Лавровим в Малайзії. 

Відбудеться це після другого за кілька останніх днів масованого авіаудару по Україні, передає телеканал France24.

Перший візит Рубіо до Азії на посаді державного секретаря також відбувається через загострення торговельної війни президента США Дональда Трампа, що погрожує понад 20 країнам каральними тарифами.

Один із високопоставлених чиновників Держдепартаменту сказав, що Рубіо зустрінеться з Лавровим на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) у Куала-Лумпурі.

Востаннє вони зустрічалися в лютому в Саудівській Аравії після зближення між Трампом і путіним. 

Крім того, вони неодноразово розмовляли телефоном. 

Також відомо, що після Малайзії Лавров відвідає Північну Корею цими вихідними, продовжуючи серію гучних візитів високопосадовців москви, адже обидві країни поглиблюють військові зв'язки. 

Тільки на початку літа Рубіо і Лавров провели телефонну розмову.

 

війнаСергій ЛавровМарко Рубіо

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