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ПОЛІТИКА

Держсекретар США тисне на Трампа щодо санкцій проти рф — той вагається

23 травня 2025, 12:20
Держсекретар США тисне на Трампа щодо санкцій проти рф — той вагається
Марко Рубіо. Фото: trend.az
Трамп неохоче йде на запровадження додаткових санкцій США.

Державний секретар США Марко Рубіо переконує президента Дональда Трампа запровадити санкції проти росії на тлі зриву переговорів щодо припинення вогню в Україні. Втім, американський лідер поки ухиляється.

Про це пише New Lines Magazine з посиланням на джерела.

20 травня Рубіо виступив перед Комітетом Сенату з міжнародних відносин, який він колись очолював. Коли його розпитували про поступки адміністрації Трампа росії, держсекретар зазначив, що санкції США не були зняті, а американська зброя та розвідувальні дані продовжують надходити до України, за винятком тижневої паузи у березні.

Як пише видання, Рубіо міг би додати, що найважливіші санкції щодо енергетичного та банківського секторів росії, з юридичної точки зору, не можуть бути зняті без згоди Конгресу. Втім, він опустив цю деталь.

Джерело, близьке до держсекретаря, повідомило на умовах анонімності:

"Зверніть увагу, як Рубіо майже щодня згадує про санкції. Він хоче, щоб Конгрес розглянув законопроєкт Грема, оскільки він має більшість у Сенаті, захищену від вето, і це зірве будь-яке перезавантаження відносин з москвою".

Однак Трамп неохоче йде на запровадження додаткових санкцій США, хоча, як повідомляла газета The Wall Street Journal, він нарешті визнав європейцям, що путін не бажає припиняти війну, бо вважає, що виграє її. 

Нагадаємо, представники Республіканської партії в Сенаті Сполучених Штатів Америки попередили росію про готовність запровадити жорсткі санкції, якщо диктатор рф путін відмовиться від участі в переговорах про припинення вогню в Україні або порушить можливу угоду.

Дональд Трампсанкціі проти росіївійна в УкраїніМарко Рубіо

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