Сенат США погрожує жорсткими санкціями, якщо путін відмовиться від переговорів

Примітно, що адміністрація Трампа чинить опір новим санкціям.

Представники Республіканської партії в Сенаті Сполучених Штатів Америки попередили росію про готовність запровадити жорсткі санкції, якщо диктатор рф путін відмовиться від участі в переговорах про припинення вогню в Україні або порушить можливу угоду.

Про це пише Bloomberg.

Закон має підтримку понад 80 сенаторів, і ухвалити його можуть швидко. Примітно, що адміністрація Трампа чинить опір новим санкціям, стверджуючи, що обмеження можуть відштовхнути росію від переговорів.

"Якщо росія не бажає займатися серйозною дипломатією, Сенат працюватиме з адміністрацією Трампа над розглядом додаткових санкцій, щоб змусити путіна почати переговори", – наголосив республіканців у Сенаті Джон Тьюн.

Водночас один з авторів законопроєкту про майбутні санкції, республіканець Ліндсі Грем заявив, що хоче діяти швидко. Він додав, що зараз все залежить від дій рф:

"Ми чекаємо, що росія зробить наступного тижня. Якщо вдасться досягти припинення вогню і переговорів, це буде чудово. Якщо ми зможемо домогтися припинення вогню і переговорів – чудово. Ми будемо чекати. Але якщо путін продовжить грати в ігри, ми будемо діяти".

Запропонований законопроєкт передбачає запровадження 500% мит на імпорт з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або уран. Крім того, громадянам США можуть заборонити купувати російський суверенний борг.

Та цей документ також має бути ухвалений Палатою представників, де республіканське керівництво діє у повній злагоді з Білим домом. Якщо Білий дім відмовиться підтримати законопроєкт про санкції, його прихильникам у Палаті, ймовірно, доведеться обійти керівництво й примусити до голосування – складна та виснажлива процедура.

Водночас посол США в НАТО Метью Вітакер вірить, що законодавці та Білий дім працюватимуть над цим питанням разом.

"Я цілком очікую, що вони працюватимуть рука об руку і, сподіваюсь, врешті-решт сприятимуть мирному процесу", – сказав він.

Нагадаємо, Україна попросить ЄС розглянути нові масштабні кроки з ізоляції москви. Заходи включають арешт російських активів і введення санкцій щодо деяких покупців російської нафти.

Українська Біла книга, яку презентують ЄС наступного тижня, закликає блок із 27 країн зайняти агресивнішу і незалежнішу позицію щодо санкцій, оскільки невизначеність з боку Вашингтона зберігається.