Держсекретар США висунув ультиматум президенту Панами щодо Панамського каналу

В уряді США вважають, що контроль Китаю над Панамським каналом, є прямою загрозою для його функціонування.

Американський державний секретар Марко Рубіо під час зустрічі з президентом Панами Хосе Раулем Муліно висунув ультиматум щодо зменшення впливу Китаю в зоні Панамського каналу і попередив про ймовірні заходи у разі відсутності негайних змін.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Держсекретар додав, що ситуація, коли Комуністична партія Китаю зберігає контроль і вплив над Панамським каналом, є прямою загрозою для його функціонування і порушує Договір про постійний нейтралітет каналу, а в разі відсутності швидких змін США вимагатимуть вжиття заходів, необхідних для захисту своїх прав згідно з Договором.

"Трамп не виключає застосування військової сили над Панамою, що викликає критику як з боку союзників Вашингтона в Латинській Америці, так і з боку його противників. На слуханнях у Сенаті минулого тижня американські чиновники заявили, що через суперечку навколо каналу можуть бути введені штрафи і обмеження на судна під панамським прапором, що заходять в американські порти", – пише видання.

Нагадаємо, що під час інавгурації Дональд Трамп вкотре звинуватив Панаму у "порушенні обіцянок" і начебто передачі каналу під контроль Китаю.

Однак як писало агентство Reuters, Китай не контролює канал і не керує ним, але дочірня компанія з Гонгконгу CK Hutchison Holdings керує двома портами, розташованими на входах у канал.

Пізніше стало відомо, що Державний секретар США планує візит до Латинської Америки на фоні суперечок навколо Панамського каналу.