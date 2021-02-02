Держсекретар США заявив про готовність надання летальної зброї Україні - МЗС
"Ентоні Блінкен запевнив Дмитра Кулебу у готовності нової адміністрації США розвивати міцну економічну та військову підтримку України, включно з наданням летальної зброї", - йдеться в повідомленні МЗС України у вівторок, пише "Інтерфакс-Україна".
Окрім того, Кулеба наголосив на важливості залучення США до реалізації Кримської платформи й отримав запевнення в підтримці США цієї ініціативи України.
"Сторони приділили окрему увагу спільним зусиллям з протидії гібридним загрозам і дезінформації. Дмитро Кулеба поінформував про ініціативу зі створення в Україні міжнародного центру з протидії дезінформації та пропаганді та підкреслив готовність нашої держави ділитися передовим досвідом у цій сфері", - зазначили в МЗС.
Співрозмовники обговорили перспективи контактів на всіх рівнях, включаючи найвищий, і підтвердили взаємне запрошення здійснити робочі візити, коли обставини й обмеження пандемії COVID-19 даватимуть змогу.
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