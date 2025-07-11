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Держсекретар США заявив про "високі шанси" зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна

11 липня 2025, 14:55
Держсекретар США заявив про
Фото: ЕРА
Також цього року може пройти саміт лідерів США та Китаю.

Американський державний секретар Марко Рубіо оголосив, що після першої особистої зустрічі з китайським колегою в Малайзії, ймовірним є проведення саміту між президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Його слова передає агенція Bloomberg.

Рубіо назвав зустріч з міністром закордонних справ Китаю Ваном Ї, яка відбулася  сьогодні "дуже конструктивною і позитивною". Вона розглядається як можливість саміту лідерів США та Китаю, про який Трамп заявив, що хотів би провести цього року.

"Обидві сторони мають сильне бажання це зробити. Я думаю, що шанси високі", – сказав Рубіо і додав, що обидві країни знайдуть "взаємоприйнятну дату".

Нещодавно ми писали, що США і Китай "досягли додаткової угоди про рамках реалізації Женевської угоди".

 

СШАКитай

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