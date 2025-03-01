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ПОЛІТИКА

Держсекретар США заявив, що президент України має вибачитись за суперечку з Трампом

01 березня 2025, 10:04
Держсекретар США заявив, що президент України має вибачитись за суперечку з Трампом
Марко Рубіо. Фото: trend.az
Рубіо вважає, що, виражаючи своє ставлення до путіна, Зеленський фактично підриває зусилля з досягнення миру.

Президент США Дональд Трамп та державний секретар Марко Рубіо висловили сумнів у готовності України до мирних переговорів після напруженої зустрічі в Овальному кабінеті.

Про це Рубіо сказав у інтерв’ю CNN.

Рубіо зазначив, що агресивна риторика Володимира Зеленського під час переговорів могла зашкодити дипломатичному процесу.

Зокрема, Рубіо висловив думку, що напади на російського президента владіміра путіна лише ускладнюють можливість переговорів. Він підкреслив, що Трамп, який усе своє життя укладав угоди, не може погодитися на "фіктивні угоди" і закликав до більш обережного підходу у ставленні до росії. Рубіо вважає, що, виражаючи своє ставлення до путіна, Зеленський фактично підриває зусилля з досягнення миру.

Держсекретар також зазначив, що поведінка Зеленського під час зустрічі стала "фіаско для нього самого", і зажадав від президента України вибачень. Він пояснив, що агресивний підхід до переговорів з росією може створити враження, що Зеленський насправді не прагне до миру, попри його публічні заяви.

Трамп, у свою чергу, залишився на позиції, що мирні переговори мають бути можливими, але вони потребують довіри та обережності. Рубіо додав, що на разі питання про зустріч Трампа, путіна та Зеленського для мирних переговорів є передчасним, оскільки попереду ще багато роботи.

Також він висловив невдоволення тоном, яким Зеленський спілкувався з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, і вважає, що ця перепалка лише ускладнила процес мирних переговорів.

Незважаючи на це, Рубіо підтвердив, що США зацікавлені в припиненні конфлікту, однак наголосив, що мирний процес потребує значної підготовки, серйозних переговорів і взаємної готовності до компромісів.

Нагадаємо, що Європейські лідери підтримали Україну після конфлікту між Трампом і Зеленським.

війнаДональд Трамппідтримка УкраїниВолодимир ЗеленськийМарко Рубіо

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