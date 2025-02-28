Європейські лідери підтримали Україну після конфлікту між Трампом і Зеленським (оновлено)

Зеленський також зробив першу заяву після суперечки з президентом США.

Президент Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп не змогли підписати угоду про надра. Під час спільної пресконференції Трампа та Зеленського між президентами відбулась суперечка.

Після цього Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім. Дональд Трамп заявив, що президент України не готовий до миру.

Реакції європейських лідерів

Дорогий Зеленський, дорогі українські друзі, ви не одні, — прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск першим підтримав президента України.

Французький президент Еммануель Макрон одним із перших відреагував на сварку між Трампом і Зеленським.

"Ми повинні поважати тих, хто воює", - коротко відреагував Макрон.

Він підкреслив, що не можна забувати, що є "агресор і людина, на яку напали".

Україно, Іспанія з тобою! — Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Своєю чергою сенатор США Адам Шифф назвав Трампа боягузом, а Зеленського - героєм.

За даними Sky News, позиція Британії "залишається незмінною" після зриву переговорів Трампа і Зеленського.

Анонімне джерело сказало "подивимося, що станеться найближчими днями".

За його словами, позиція уряду Британії "непохитна в підтримці справедливого і тривалого миру, який забезпечує суверенітет і безпеку України".

Потім джерело повторило позицію прем'єр-міністра Британії Кейра Стармера про те. що "жодних переговорів про Україну без України" не може бути та додало, що Європа має зіграти свою роль у захисті та "посилитися".

Нагадаємо, наприкінці 45-хвилинної зустрічі між Зеленським, Трампом і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом сталася словесна перепалка. Судячи з відео зустрічі, Венс звинуватив Зеленського в тому, що президент України виявляє неповагу до США і Трампа. "Пане президенте, при всій повазі. Я вважаю, що це нешанобливо, що ви прийшли до Овального кабінету і намагаєтеся розбиратися перед американськими ЗМІ", - сказав віцепрезидент США.

В акаунті X президента Володимира Зеленського ввечері в п’ятницю, 28 лютого, з’явилося повідомлення з подякою США.

"Дякую, Америко, дякую за підтримку, дякую за цей візит. Дякую Президенту, Конгресу та американському народові. Україні потрібен справедливий і тривалий мир, і ми працюємо саме для цього", — йдеться в повідомленні.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак також висловився про візит до США.

"Безпека - це не просто слово. Це життя. Це майбутнє без сирен, без втрат, без страху за тих, кого любимо. Без реальних гарантій війна повернеться. Вона завжди повертається туди, де залишають шанс на новий удар", - написав він у Telegram.

Єрмак наголосив, що Зеленський бореться за Україну та кожного, хто захищає справедливий та довготривалий мир.

Трамп і Венс влаштували ганебне шоу. Мені соромно за таку поведінку. США заслуговують на щось краще. Вільний світ має підтримувати Україну. Я був і залишаюся із президентом Зеленським, — колишній Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Правда проста. росія вторглася в Україну. росія — агресор. Україна захищає свою і нашу свободу. Ми стоїмо з Україною, — президент Молдови Майя Санду.

Президентка Єврокомісії підтримала Володимира Зеленського.

"Ваша гідність вшановує хоробрість українського народу. Будьте сильним, будьте сміливим, будьте безстрашним. Ви ніколи не будете самотнім, дорогий Президенте", — написала Урсула фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що ЄС продовжить працювати заради справедливого і сталого миру.