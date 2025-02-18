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Держсекретар США зробив ряд заяв після зустрічі з росіянами

18 лютого 2025, 15:39
Держсекретар США зробив ряд заяв після зустрічі з росіянами
Wikipedia
Сьогодні, 18 лютого,  в Саудівській Аравії відбулася зустріч американської та російської сторін.

Про це повідомляє телеканал Fox News.

Американський державний секретар Марко Рубіо після майже п’ятигодинної зустрічі зробив ряд заяв:  

  • Трамп бажає завершити війну в Україні справедливо і не допустити її відновлення через 2-3 роки- Закінчення війни в Україні можливе тільки зі згоди всіх сторін, умови мають бути прийнятними для всіх

  • Усім доведеться йти на поступки. Поступки для врегулювання війни в Україні повинні зробити всі сторони

  • рф і США домовилися відновити штат посольств в москві і Вашингтоні. 

  •  Умови для завершення конфлікту повинні бути прийнятними для всіх учасників.

Також за його словами, відміна санкцій проти росії стане можливою лише в разі мирового регулювання війни.

Нагадаємо, у вівторок, 18 лютого, в Саудівській Аравії розпочалися переговори делегацій США та росії

 

РосіяСШАМарко Рубіо

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