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ПОЛІТИКА

В Саудівській Аравії розпочалися переговори делегацій США та росії(оновлено)

18 лютого 2025, 09:59
В Саудівській Аравії розпочалися переговори делегацій США та росії(оновлено)
Фото: з вільних джерел
Це перша зустріч країн на високому рівні з початку повномасштабного вторгнення в Україну, а тим паче зміни президента США.

У столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді розпочались переговори делегацій США та росії щодо мирного врегулювання в Україні.

Про це повідомило агентство Reuters.

Це перша зустріч країн на високому рівні з початку повномасштабного вторгнення в Україну, а тим паче зміни президента США.

Сполучені Штати представляють держсекретар Марко Рубіо, радник Дональда Трампа з національної безпеки Майк Уолц і спецпредставник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф.

До російської делегації увійшли міністр закордонних справ рф Сєргєй Лавров, помічник президента рф та радник із питань зовнішньої політики Юрія Ушаков, а також очільник Державного інвестиційного фонду рф Кіріло Дмітрієв.

У переговорах також беруть глава МЗС Саудівської Аравії Фейсал бен Фархан Аль Сауд і радник із нацбезпеки Саудівської Аравії Мусаїд бен Мухаммед аль-Айбан.

російські пабліки зазначають, що зустріч розпочалася без вступних промов та рукостискань у присутності преси. Члени делегацій розташувалися за великим прямокутним столом, за яким головують представники Саудівської Аравії.

рф вважає, що "прогрес" у переговорах із США можливий у найближчі 2-3 місяці. 

Про це заявив гендиректор російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв. 

За його словами, росії та США "треба перейти до спільних проектів, у тому числі в Арктиці". Він звинуватив колишню адміністрацію Байдена у "відсутності прагнення зрозуміти стурбованість рф". Мовляв "зараз США готові вислухати та зрозуміти позицію росії".

Зеленський заявив, що Україна не бере участі у переговорах США та рф у Саудівській Аравії і не визнаватиме їх. Водночас спецпредставник президента США щодо України та росії Кіт Келлог заявив, що Україні не нав'язуватимуть мирну угоду.

СШАросія окупантипереговоривійнаСаудівська Аравія

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