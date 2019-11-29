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Держстат опублікував рейтинг найбільших інвесторів в Україну

Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну з початку року - 1,81 мільярд доларів, серед найбільших країн-інвесторів у 2019 році станом на 1 жовтня - Кіпр і Нідерланди
Найбільші інвестори в Україну (станом на 1 жовтня): Кіпр - 10,3 млрд доларів, Нідерланди - 7,5 млрд доларів, Велика Британія - 2 млрд доларів, Німеччина - 1,7 млрд доларів, Швейцарія - 1,6 млрд доларів.
Держстат опублікував рейтинг найбільших інвесторів в Україну Фото: reuters.com

Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну з початку року - 1,81 мільярд доларів, серед найбільших країн-інвесторів у 2019 році станом на 1 жовтня - Кіпр і Нідерланди, повідомляє "Економічна правда".

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Найбільші інвестори в економіку України у 2019 році (станом на 1 жовтня): Кіпр - 761 млн доларів, Нідерланди - 438 млн доларів, РФ - 220 млн доларів, Швейцарія - 133 млн доларів, Німеччина - 89,9 млн доларів.

Усього Держстат нарахував 34,7 млрд доларів іноземних інвестицій в економіку України. 78% з них (27,2 млрд доларів) йде на країни ЄС.

Найбільші інвестори в Україну (станом на 1 жовтня): Кіпр - 10,3 млрд доларів, Нідерланди - 7,5 млрд доларів, Велика Британія - 2 млрд доларів, Німеччина - 1,7 млрд доларів, Швейцарія - 1,6 млрд доларів.

Фото: Економічна правда

Серед топ-сфер, куди інвестують іноземці в Україні: промисловість - 32,9%, оптова і роздрібна торгівля - 16,2%, фінансова та страхова діяльність - 12,9%, операції з нерухомістю - 12,9%, професіональна, наукова і технічна діяльність - 6,5%.

У сферу "Інформації та телекомунікацій" за 2019 рік інвестували 22 млн доларів, за весь час - 2,2 млрд доларів або 6,5% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій.

Нагадаємо, що прямі іноземні інвестиції в Україну за 9 міс.-2019 зросли на $1,82 млрд.

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29 11 2019 12:55
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