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Прямі іноземні інвестиції в Україну за 9 міс.-2019 зросли на $1,82 млрд

Обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну у вигляді акціонерного капіталу на 1 жовтня 2019 року становив $34,73 млрд.
За даними Держстату, найбільший приріст ПІІ у січні-вересні 2019 року зафіксовано з Кіпру - $761,1 млн (до $10,3 млрд), Нідерландів - $438,3 млн (до $7,56 млрд), РФ - $220,1 млн (до $0,82 млрд) і Швейцарії - $133,3 млн (до $1,68 млрд).
Прямі іноземні інвестиції в Україну за 9 міс.-2019 зросли на $1,82 млрд Фото: newskraine.com.ua

Обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну у вигляді акціонерного капіталу на 1 жовтня 2019 року становив $34,73 млрд, що на $1,82 млрд, або на 5,5%, перевищує показник на початок року, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з її даними, надходження інвестицій за перше півріччя року становило $1,67 млрд, вилучення - $0,98, однак більшу частину приросту забезпечила курсова різниця через зміцнення гривні - $1,14 млрд.

Як повідомлялося, у першому кварталі 2019 року ПІІ в Україну зросли всього на $45,5 млн. Їх надходження становило $0,59 млрд, вилучення - $0,5 млрд, а внесок курсової різниці становив $0,06 млрд.

За підсумками півріччя приріст ПІІ становив $0,84 млрд: надходження інвестицій - $1,26 млрд, вилучення - $0,73 млрд за внесок курсової різниці $0,52 млрд.

За даними Держстату, найбільший приріст ПІІ у січні-вересні 2019 року зафіксовано з Кіпру - $761,1 млн (до $10,3 млрд), Нідерландів - $438,3 млн (до $7,56 млрд), РФ - $220,1 млн (до $0,82 млрд) і Швейцарії - $133,3 млн (до $1,68 млрд).

Одночасно відбулося різке зменшення інвестицій з Угорщини - на $197,8 млн (до $0,37 млрд) і Великої Британії - на $92,7 млн (до $2,04 млрд).

У галузевому розрізі найбільше зростання іноземних інвестицій зафіксовано у фінансовій та страховій діяльності - $828,6 млн, добувної та переробної промисловості - відповідно $266,4 млн і $235,4 млн, операції з нерухомим майном - $225,8 млн, професійної, наукової і технічної діяльності - $161,8 млн, а також в оптовій та роздрібній торгівлі - $146,9 млн,

Водночас у діяльності в сфері адміністративного та допоміжного обслуговування відбулося зменшення таких інвестицій на $248 млн.

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28 11 2019 16:30
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