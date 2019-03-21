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Держстат: українська економіка минулого року зросла на 3,3%

В розрізі секторів економіки найбільше зростання показала фінансова галузь
Валовий внутрішній продукт України у 2018 році зріс на 3,3% у порівнянні з 2017 роком. Темп зростання економіки України став найбільшим з 2011 року.
Держстат: українська економіка минулого року зросла на 3,3% Фото: dt.ua

Відповідні дані опублікувала Державна служба статистики 21 березня.

Зазначається, що у розрахунку на одного мешканця України припадає 84,19 тисячі гривень. Загалом же українська економіка минулого року виготовила товарів на 3,55 трильйона гривень.

В розрізі секторів економіки найбільше зростання показала фінансова галузь. Вона за рік зросла на 12,4%. Також суттєво зріс сільськогосподарський сектор економіки — на 7,8%. Наразі на нього припадає 10,1% всієї економіки України.

Переробна промисловість минулого року зросла на 0,6%, будівництво — на 7,2%, сфера ІТ та телекомунікацій — на 6,1%.

Водночас у Держстаті повідомили про незначне падіння загального виробництва підприємствами, що працюють у сфері освіти (на 1,1%) та охороні здоров’я (на 1,7%).

Також додамо, що в останньому, четвертому кварталі 2018 року валовий зовнішній борг України збільшився на $ 515 млн - до $ 114,7 млрд.

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21 03 2019 18:34
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