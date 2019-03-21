Держстат: українська економіка минулого року зросла на 3,3%
Відповідні дані опублікувала Державна служба статистики 21 березня.
Зазначається, що у розрахунку на одного мешканця України припадає 84,19 тисячі гривень. Загалом же українська економіка минулого року виготовила товарів на 3,55 трильйона гривень.
В розрізі секторів економіки найбільше зростання показала фінансова галузь. Вона за рік зросла на 12,4%. Також суттєво зріс сільськогосподарський сектор економіки — на 7,8%. Наразі на нього припадає 10,1% всієї економіки України.
Переробна промисловість минулого року зросла на 0,6%, будівництво — на 7,2%, сфера ІТ та телекомунікацій — на 6,1%.
Водночас у Держстаті повідомили про незначне падіння загального виробництва підприємствами, що працюють у сфері освіти (на 1,1%) та охороні здоров’я (на 1,7%).
Також додамо, що в останньому, четвертому кварталі 2018 року валовий зовнішній борг України збільшився на $ 515 млн - до $ 114,7 млрд.
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