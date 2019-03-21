Валовий зовнішній борг України зріс на $ 515 млн - НБУ

В останньому, четвертому кварталі 2018 року валовий зовнішній борг України збільшився на $ 515 млн - до $ 114,7 млрд.

Борг сектору державного управління зріс на 4,8% - до $ 40,13 млрд, борг центрально банку виріс на 17,6% - до $ 7,9 млрд. У той же час борг інших депозитних корпорацій скоротився на 0,2% - до $ 5,8 млрд, борг інших секторів - на 3,9%, до $ 51,4 млрд, йдеться в повідомленні на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, в третьому кварталі попереднього року валовий зовнішній борг України становив майже $ 114,2 млрд.

За інформацією Міністерства фінансів, в січні 2019 року державний (прямий) і гарантований державою борг України скоротився на $ 70 млн (0,09%) у порівнянні з груднем 2018 го - до $ 78,25 млрд

У бюджеті на 2019 рік заплановані платежі з погашення та обслуговування держборгу в сумі 417 млрд грн.

Найбільш суттєві платежі з обслуговування зовнішнього боргу передбачаються в березні і у вересні - по $ 500 млн за євробондами, які були випущені в результаті реструктуризації в 2015 році.

Валовий зовнішній борг - це загальний обсяг заборгованості країни за всіма зовнішніми позиками і невиплаченими за ними процентами. Цей показник включає не тільки державний борг, а й недержавний (банків, національних та акціонерних компаній і т.п.).

Нагадаємо, Національний банк України не змінив розмір облікової ставки та залишив її на рівні 18% річних. Це вже вчетверте.

Згодом голова Ради Національного банку України розкритикував рішення НБУ не знижувати облікової ставки та закликав переглянути монетарну політику для того, аби стимулювати розвиток економіки.