Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 18% річних

Національний банк України не змінив розмір облікової ставки та залишив її на рівні 18% річних.

Відповідне рішення правління Нацбанку ухвалило 14 березня 2019 року.

Зазначається, що рівень облікової ставки вирішили не знижувати для того, щоб продовжувати політику на зниження рівня інфляції в Україні до 5% за рік у 2020 році.

"Уповільненню інфляції сприяла жорстка монетарна політика Національного банку. Зокрема, вона стала однією з причин зміцнення курсу гривні. У свою чергу, зміцнення курсу позначилося на цінах імпортованих товарів і товарів зі значною імпортною складовою", - повідомляють в НБУ.

Там також зазначають, що очікують, що завдяки жорсткій монетарній політиці та високим відсотковим ставкам зможуть досягти інфляції в Україні на рівні 6,3% за підсумками 2019 року.

Там також зазначають, що монетизація субсидій та підвищення соціальних виплат населенню у найближчі місяці може відобразитися й на рівні цін в Україні та призвести до їхнього зростання. Водночас низький курс іноземних валют навпаки сприятиме стриманню зростання цін.

"Виходячи з необхідності стійкого зниження інфляції до цілі та оцінки ризиків, які можуть стати цьому на заваді, Правління Національного банку вирішило залишити облікову ставку на рівні 18,0%", - зазначають в НБУ.

Раніше у Нацбанку повідомляли, що у лютому 2019 року споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 8,8% з 9,2% у січні.

Нагадаємо, перспективи економіки України покращилися в результаті співробітництва з МВФ.

На думку фахівців ЄБРР, виконання нової угоди stand-by дозволить забезпечити Україну необхідним зовнішнім фінансуванням і зберегти макроекономічну стабільність в 2019 році.

Також у звіті наводиться прогноз темпів економічного зростання України - 3,5% на 2018 року і 3,0% у 2019 році. Для порівняння, у 2017 році цей показник становив 2,5%.

Нагадаємо, що за даними Держстату, протягом 2018 року рівень інфляції в Україні склав 9,8%.

Облікова ставка — це один з основних індикаторів економіки. Вона являє собою відсоток, під який НБУ надає кредити банкам та, відповідно, нижче якого комерційні банки не можуть давати кошти клієнтам.