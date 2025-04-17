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ПОЛІТИКА

Голова ФРС США попереджає про інфляцію та безробіття через нові мита Трампа

17 квітня 2025, 16:17
Голова ФРС США попереджає про інфляцію та безробіття через нові мита Трампа
Фото: reuters.com
Заява Джерома Пауелла викликала падіння на фондових ринках.

Запровадження нових мит, ініційованих адміністрацією Дональда Трампа, може призвести до уповільнення економіки США, зростання безробіття та інфляції.

Про це заявив голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл, слова якого цитує CNN.

Посадовець зауважив, що тарифи, які наразі впроваджуються або перебувають на стадії розгляду, несуть загрозу для стабільності економіки. Він наголосив, що тягар нової торговельної політики, ймовірно, ляже на плечі споживачів, адже саме американці будуть змушені сплачувати за підвищення цін.

"Безробіття, ймовірно, зростатиме, оскільки економіка сповільнюється. Цілком ймовірно, що інфляція також зростатиме", – зазначив Пауелл. Він додав, що хоча зростання цін майже неминуче, питання щодо загального впливу на інфляцію та масштабів цього ефекту поки залишається відкритим.

На тлі його виступу фондові ринки США відреагували різким падінням. Індекс Dow Jones втратив 700 пунктів (1,7%), S&P 500 знизився на 2,5%, а технологічний Nasdaq Composite ‒ на 3,5%.

Пауелл також зазначив, що нинішні зміни у торговельній політиці США є безпрецедентними для сучасної економічної історії країни. Це, за його словами, створює нові виклики для Федеральної резервної системи, яка не має відповідного досвіду в подібних умовах.

"Це дуже фундаментальні політичні зміни. У нас немає сучасного досвіду того, як на це реагувати", ‒ сказав він.

Голова ФРС додав, що рівень запроваджених тарифів значно перевищує попередні очікування, а невизначеність щодо подальшої тарифної політики може мати довготривалий негативний ефект. У результаті Федеральна резервна система може зіткнутися зі сценарієм, у якому її подвійна мета ‒ забезпечення стабільності цін і сприяння максимальній зайнятості ‒ опиниться під загрозою.

Нагадаємо, Трамп 2 квітня заявив про введення 10%-вого мита на всі країни і підвищених тарифів для окремих країн. Трамп 9 квітня оголосив про 90-денну паузу в тарифах для найбільших торговельних партнерів.

безробіттяСШАінфляціяДональд Трампмита

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