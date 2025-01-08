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ПОЛІТИКА

Висока інфляція та санкції ставлять під загрозу економічне зростання росії у 2025 році – Bloomberg

08 січня 2025, 14:11
Висока інфляція та санкції ставлять під загрозу економічне зростання росії у 2025 році – Bloomberg
Фото: Катерина Кузьміна / РБК
Як наголошується в публікації, поєднання рекордно високих відсоткових ставок та інфляції, що зберігається, дедалі більше ставить під загрозу прогнози на 2025 рік.

Вторгнення президента владіміра путіна в Україну викликало економічне зростання в росії, що ґрунтувалося на урядовому стимулюванні. Майже три роки потому з'являються ознаки того, що настав час платити за рахунками.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як наголошується в публікації, поєднання рекордно високих відсоткових ставок та інфляції, що зберігається, дедалі більше ставить під загрозу прогнози на 2025 рік.

"Відносно хороший період для російської економіки, який базувався на раніше накопичених ресурсах, закінчився", - сказав Олег В'югін, економіст і колишній високопоставлений чиновник Центробанку. За його словами, висока інфляція з'їдає все це короткочасне зростання.

На додачу до всього, росія стикається з санкціями, нещодавнім ослабленням валюти, незрозумілими перспективами цін на нафту і перспективою того, що її найбільший торговий партнер, Китай, не зможе самостійно позбутися серйозних економічних проблем.

Центральний банк прогнозує різке зниження темпів зростання у 2025 році до 0,5% порівняно з прогнозованими 3,5-4% торік, а інфляція повернеться до цільового показника в 4% лише у 2026 році.

Хоча прогноз Міністерства економіки більш райдужний і дає зростання на рівні 2,5% цього року, владімір путін минулого місяця заявив, що охолодження економіки є частиною плану уряду, спрямованого на "стабілізацію" інфляції.

Економіці поки вдалося трохи набрати обертів, незважаючи на санкції, а також відносно високі зарплати, які допомогли послабити суспільне невдоволення війною.

Високі відсоткові ставки не змогли стримати зростання цін, що перевищило цільовий показник більш ніж удвічі. Проте Банк росії в грудні зберіг ключову процентну ставку на рівні 21%, що вище, ніж відразу після вторгнення.

Рішення не підвищувати вартість запозичень було ухвалено після посилення критики з боку бізнес-спільноти, яка заявляла, що банківські ліки від інфляції стали більш шкідливими, ніж сама хвороба, і можуть спровокувати хвилю банкрутств.

Це буде "рік затягування пасків", - сказала Софія Донець, економіст T-Investments. За словами Донець, обвал вартості сирої нафти є одним із найбільших ризиків для економіки у 2025 році. Якщо ціна піде ще нижче, державі доведеться піти на жертви, сказала вона.

Ще одним невідомим є сама війна. Аналітики Промсвязьбанку заявили, що швидке закінчення конфлікту, яке пообіцяв майбутній президент США Дональд Трамп, може допомогти зміцнити рубль і повернути іноземних інвесторів та експортні доходи в росію.

Свою лепту вносять також істотне ослаблення рубля відносно долара і проблеми з транскордонними платежами, що виникли через погрози санкцій США.

"Ризик рецесії також найвищий за останні три роки", - сказав Донець. "У деяких кварталах зростання може бути негативним наступного року. Наразі наш основний прогноз - це, як і раніше, зростання до кінця наступного року, трохи нижче 1%".

Тим часом Україна припинила транзит природного газу через свою територію, і хоча економічний ефект, найімовірніше, буде незначним, за оцінками різних аналітиків, це все одно може обійтися Росії приблизно в 0,2-0,3% ВВП.

війнаінфляціясанкціі проти росіїекономіка рф

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