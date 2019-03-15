У НБУ закликали знизити облікову ставку для стимулювання економічного зростання

"Схоже, наслідки "кредитної дієти" відчуваються — економіка України починає потрохи гальмувати. Так, в січні поточного року зафіксовано падіння промислового виробництва на 3,3%, тоді як в січні минулого року було зафіксовано його зростання на 4,3%", - повідомив голова Ради Нацбанку Богдан Данилишин.

Причиною падіння промислового виробництва та уповільнення економічного зростання, за його словами, є занадто високі кредитні ставки: бізнес просто не може дозволити собі брати такі дорогі кредити. Водночас банки встановлюють ставки за кредитами залежно від розміру облікової ставки, яку встановлює Нацбанк.

"Чи є у банків стимул кредитувати промислових виробників, коли можна без найменшого ризику вкласти гроші в державні цінні папери та депозитні сертифікати НБУ, та ще й з вельми привабливою прибутковістю? Навряд чи", - додав Данилишин.

За його словами, наразі у світі спостерігається тенденція до зниження рівня облікових ставок. Водночас Україна навпаки продовжує тримати їх на високому рівні.

14 березня у Нацбанку повідомили, що залишили облікову ставку на рівні 18% річних. Так НБУ хоче боротися з інфляцією.

Облікова ставка — це один з основних індикаторів економіки. Вона являє собою відсоток, під який НБУ надає кредити банкам. Підвищенням та зниженням облікової ставки НБУ регулює попит населення та компаній на кредити, стимулюючи витрачати кошти на поточні потреби або більше заощаджувати. Це рішення впливає на рівень цін.

Нагадаємо, Національний банк України не змінив розмір облікової ставки та залишив її на рівні 18% річних. Це вже вчетверте.