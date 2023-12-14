Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Десант рф зазнав великих втрат біля села Кринки на Херсонщині – розвідка Британії

14 грудня 2023, 15:13
Десант рф зазнав великих втрат біля села Кринки на Херсонщині – розвідка Британії
Дивізія російських десантників зазнала дуже великих втрат під час спроби вибити ЗСУ біля села Кринки на лівому березі Дніпра Херсонської області.

Про це Міністерство оборони Британії написало в соцмережі X (Twitter). 

"На початку грудня 2023 року новосформована 104-а гвардійська повітряно-десантна дивізія Повітряно-десантних військ рф з високою ймовірністю зазнала надзвичайно великих втрат і не виконала поставлених завдань під час свого бойового дебюту в Херсонській області", - йдеться в дописі.

Британська розвідка написала, що операція відбулася після приєднання дивізії до Дніпровського угруповання військ рф та спроби вибити український плацдарм біля села Кринки на східному березі Дніпра.

За даними Міноборони Британії, 104 гвардійська повітряно-десантна дивізія погано підтримувалася авіацією та артилерією, і багато військовослужбовців, швидше за все, були недосвідченими.

"Після цього інциденту російські військові блогери закликали командувача групи військ "Дніпро" генерал-полковника Михайла Теплінського подати у відставку", - додали в розвідці.

Ми також писали, що в Вашингтоні розсекретили деякі нові оцінки американських розвідників щодо російської війни проти України - росія зазнала приголомшливо великих втрат.

 

РосіяХерсонщинаКринкиДесант рф

Останні матеріали

Визначальний момент для майбутнього не лише України, але насамперед для США. Якщо путін переможе, ми вчепимося одне одному в горлянку – Фіона Гілл
Політика
Визначальний момент для майбутнього не лише України, але насамперед для США. Якщо путін переможе, ми вчепимося одне одному в горлянку – Фіона Гілл
Переклад iPress – 14 грудня 2023, 16:37
Війна чи мир? Диктатура чи демократія? Майбутнє Європи на кону на саміті ЄС – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Війна чи мир? Диктатура чи демократія? Майбутнє Європи на кону на саміті ЄС – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 14 грудня 2023, 12:40
Зеленський у Вашингтоні. Як американські посадовці та експерти оцінюють результати візиту
Політика
Зеленський у Вашингтоні. Як американські посадовці та експерти оцінюють результати візиту
Переклад iPress – 14 грудня 2023, 09:11
Відновлення стійкості. Як Київ може посилити свою оборону – War on the Rocks
Cуспільство
Відновлення стійкості. Як Київ може посилити свою оборону – War on the Rocks
Переклад iPress – 13 грудня 2023, 16:47
Битва за Степове вирішить долю Авдіївки. І, можливо, стане вирішальною для зимової кампанії – Том Купер і Дональд Гілл. Частина ІІ та ІІІ
Cуспільство
Битва за Степове вирішить долю Авдіївки. І, можливо, стане вирішальною для зимової кампанії – Том Купер і Дональд Гілл. Частина ІІ та ІІІ
Переклад iPress – 13 грудня 2023, 12:50
Американська підтримка України. Робити добре, зробивши правильно – Тімоті Снайдер та Дара Массіко
Політика
Американська підтримка України. Робити добре, зробивши правильно – Тімоті Снайдер та Дара Массіко
Переклад iPress – 12 грудня 2023, 23:40
Місія неможлива: Зеленський у Вашингтоні. Чи вдасться Україні змусити Захід виконувати свої зобов'язання та обіцянки?
Політика
Місія неможлива: Зеленський у Вашингтоні. Чи вдасться Україні змусити Захід виконувати свої зобов'язання та обіцянки?
Переклад iPress – 12 грудня 2023, 16:59
Китайсько-російська вісь набирає обертів. Та уявний лист від Заходу Україні влітку 2022 року – Челс Міхта та Едвард Лукас
Політика
Китайсько-російська вісь набирає обертів. Та уявний лист від Заходу Україні влітку 2022 року – Челс Міхта та Едвард Лукас
Переклад iPress – 12 грудня 2023, 12:41
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється