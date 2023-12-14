Десант рф зазнав великих втрат біля села Кринки на Херсонщині – розвідка Британії

Дивізія російських десантників зазнала дуже великих втрат під час спроби вибити ЗСУ біля села Кринки на лівому березі Дніпра Херсонської області.

Про це Міністерство оборони Британії написало в соцмережі X (Twitter).

"На початку грудня 2023 року новосформована 104-а гвардійська повітряно-десантна дивізія Повітряно-десантних військ рф з високою ймовірністю зазнала надзвичайно великих втрат і не виконала поставлених завдань під час свого бойового дебюту в Херсонській області", - йдеться в дописі.

Британська розвідка написала, що операція відбулася після приєднання дивізії до Дніпровського угруповання військ рф та спроби вибити український плацдарм біля села Кринки на східному березі Дніпра.

За даними Міноборони Британії, 104 гвардійська повітряно-десантна дивізія погано підтримувалася авіацією та артилерією, і багато військовослужбовців, швидше за все, були недосвідченими.

"Після цього інциденту російські військові блогери закликали командувача групи військ "Дніпро" генерал-полковника Михайла Теплінського подати у відставку", - додали в розвідці.

Ми також писали, що в Вашингтоні розсекретили деякі нові оцінки американських розвідників щодо російської війни проти України - росія зазнала приголомшливо великих втрат.