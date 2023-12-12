Розсекречені дані розвідки: росія зазнала приголомшливо великих втрат

У Вашингтоні розсекретили деякі нові оцінки американських розвідників щодо російської війни проти України.

російський наступ на сході України восени і взимку цього року був покликаний підірвати підтримку України з боку Заходу. На це йдеться в нових розсекречених даних американської розвідки. Цей наступ призвів до великих втрат, але не приніс стратегічних перемог росії на полі бою, - сказала речниця Ради національної безпеки США Адрієнн Вотсон.

Про це пише New York Times.

"Згідно з іншою нещодавно розсекреченою оцінкою, з початку війни росія зазнала приголомшливо великої кількості втрат. На початку війни російська армія налічувала 360 тисяч військовослужбовців. росія втратила 315 тисяч з них, що змусило її вербувати і мобілізувати новобранців і засуджених з пенітенціарної системи", - йдеться у повідомленні.

Згідно з оцінкою, московська техніка також була розгромлена. На початку війни росія мала 3500 танків, але втратила 2200, що змусило її витягнути зі складу 50-річні танки Т-62. У звіті зазначається, що втрати Росії знизили складність нещодавніх військових операцій росії в Україні.

"Війна в Україні різко відкинула назад 15-річні зусилля росії з модернізації своїх сухопутних сил. Станом на кінець листопада росія втратила понад чверть своїх запасів техніки сухопутних військ до 2022 року і зазнала втрат серед підготовленої професійної армії", - йдеться в оцінках американської розвідки.

За словами Вотсон, під час останнього наступу під Авдіївкою та іншими українськими містами росія втратила понад 13 тисяч людей убитими і пораненими, а також понад 220 бойових машин.

російські війська сподівалися на швидкий прорив, але зіштовхнулися з жорстким українським опором. Україна перекинула сили з півдня для посилення своїх військ на сході. В США визнають, що українська армія також зазнала втрат, але вони не такі великі, як у росії. За словами американських чиновників, дані про втрати з обох сторін конфлікту залишаються приблизними. Вважається, що москва регулярно занижує кількість загиблих і поранених, а Київ не розкриває офіційних даних.

New York Times пише, що нова розвідувальна інформація була розсекречена під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона, який має на меті переконати американську сторону в тому, що його країна потребує більшої допомоги для захисту від російських нападів.

Білий дім просить 50 мільярдів доларів на додаткову допомогу Україні у сфері безпеки. Але багато консервативних республіканців скептично ставляться до здатності країни виграти війну і вимагають значних змін у політиці щодо безпеки кордонів США в якості поступки в обмін на схвалення пакету допомоги Києву.

За оцінками розсекречених розвідданих, росія "схоже, вважає, що воєнний глухий кут взимку призведе до зменшення підтримки України з боку Заходу", - сказала Вотсон. Вона додала, що москві все ще бракує солдатів і озброєння. Але її армія все ще просувається на сході України, ігноруючи втрати і сподіваючись отримати перевагу. Інші американські посадовці, поінформовані про звіти розвідки, погодилися з нею і заявили, що владімір путін вважає, що його стратегія вже довела свою успішність. Ця стратегія полягає в тому, щоб протриматися довше, ніж Захід.

Раніше повідомлялось, що окупанти на фронті в Україні наразі зазнають щоденних людських втрат зі швидкістю, яка ледь дозволяє їм ці втрати відновлювати. Зокрема, тільки за листопад 2023 року росіяни, за даними Збройних сил України, втратили на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках понад 11 тисяч одиниць живої сили.