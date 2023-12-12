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ПОЛІТИКА

Зеленський проводить зустрічі у Конгресі США (оновлено)

12 грудня 2023, 18:16
Зеленський проводить зустрічі у Конгресі США (оновлено)
Джерело: Getty Images
У Білому домі раніше відзначили, що візит Зеленського до Вашингтону "з високими ставками" відбувається у "критичний момент", коли обговорюється додаткова допомога для України.

Президент України Володимир Зеленський прибув до будівлі Конгресу Сполучених Штатів Америки, яка розташовується на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні.

Про це повідомляє телеканал ABC News.

Президента України зустріли лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер і лідер республіканської меншості Мітч Макконнелл. 

Також президент України має зустрітися зі спікером Палати представників Майком Джонсоном.

Крім того, пізніше Зеленський прибуде до Білого дому для зустрічі з президентом США Джо Байденом. Лідери України та США спільно виступлять на пресконференції.

У Білому домі раніше відзначили, що візит Зеленського до Вашингтону "з високими ставками" відбувається у "критичний момент", коли обговорюється додаткова допомога для України.

Наразі запит адміністрації Байдена на виділення мільярдів доларів з метою надання допомоги Україні для боротьби з російським вторгненням, а також виділення допомоги Ізраїлю і Тайваню, перебуває у підвішеному стані через внутрішні американські питання – імміграційну політику і південний кордон.

Зокрема, республіканці у Сенаті добиваються значних змін щодо процедур надання притулку та інших імміграційних процедур в обмін на схвалення пакету додаткової допомоги обсягом на близько 110 млрд доларів, з яких близько 61 млрд передбачається для України.

"Лідер більшості Чак Шумер дав короткий коментар, що "це була потужна зустріч. Президент Зеленський чітко дав зрозуміти, що йому потрібна допомога, та якщо він її отримає, він може виграти цю війну". Тепер на черзі зустріч зі Спікером", – повідомив нардеп Ярослав Железняк. 

"Це була дуже потужна зустріч. Президент Зеленський так ясно дав зрозуміти, що йому потрібна допомога, але якщо він її отримає, то зможе виграти цю війну", - заявив лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер.

Шумер додав, що перемога російського диктатора владіміра путіна над Україною може бути дуже небезпечною для Сполучених Штатів.

Також, за словами сенатора, Зеленський підкреслив, що Україні "потрібна допомога якнайшвидше".

Зеленський.Конгрес

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