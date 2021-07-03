Десятки тисяч компаній опинилися під загрозою через вразливість Microsoft
Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.
Речниця Білого дому Дженніфер Псакі зазначила, що мова йде про "серйозну вразливість", яка продовжує становити загрозу.
Згідно з наявними даними, десятки тисяч організацій в Азії та Європі також постраждали.
Компанія Microsoft, у п'ятницю відмовилася коментувати масштаби проблеми, але заявила, що співпрацює з державними установами та охоронними компаніями з метою надання допомоги постраждалим клієнтам.
Microsoft повідомила про атаку на сервери поштових скриньок Exchange Server 2 березня.
Хакери намагалися отримати інформацію від дослідників інфекційних захворювань, юридичних фірм, вишів, неурядових установ, аналітичних центрів та інших організацій.
Компанія звинуватила у хакерській атаці "актора, підтримуваного китайським урядом". За даними компанії, за атакою стоїть китайська хакерське угруповання Hafnium.
В уряді Китаю заявили, що країна не має стосунку до цих дій.
Як повідомляє Wired, у співтоваристві кібербезпеки попередили, що вразливі місця, які використали хакери, можуть дозволити їм атакувати незліченну кількість організацій по всьому світу.
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