Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Десятки тисяч компаній опинилися під загрозою через вразливість Microsoft

Від 20 000 до 30 000 американських організацій зазнали хакерських атак, через недоліки програмного забезпечення для електронного листування - Microsoft Corp.
Десятки тисяч компаній опинилися під загрозою через вразливість Microsoft Фото: ru.tsn.ua

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Речниця Білого дому Дженніфер Псакі зазначила, що мова йде про "серйозну вразливість", яка продовжує становити загрозу.

Згідно з наявними даними, десятки тисяч організацій в Азії та Європі також постраждали.

Компанія Microsoft, у п'ятницю відмовилася коментувати масштаби проблеми, але заявила, що співпрацює з державними установами та охоронними компаніями з метою надання допомоги постраждалим клієнтам.

Microsoft повідомила про атаку на сервери поштових скриньок Exchange Server 2 березня.

Хакери намагалися отримати інформацію від дослідників інфекційних захворювань, юридичних фірм, вишів, неурядових установ, аналітичних центрів та інших організацій.

Компанія звинуватила у хакерській атаці "актора, підтримуваного китайським урядом". За даними компанії, за атакою стоїть китайська хакерське угруповання Hafnium.

В уряді Китаю заявили, що країна не має стосунку до цих дій.

Як повідомляє Wired, у співтоваристві кібербезпеки попередили, що вразливі місця, які використали хакери, можуть дозволити їм атакувати незліченну кількість організацій по всьому світу.

Читайте також: Microsoft звинувачує Китай в кібератаках електронною поштою

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 03 2021 15:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зміни клімату могли спричинити появу коронавірусу, що призвів до пандемії COVID-19 - дослідження

Зміни клімату могли спричинити появу коронавірусу, що призвів до пандемії COVID-19 - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.