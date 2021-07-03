Десятки тисяч компаній опинилися під загрозою через вразливість Microsoft

Від 20 000 до 30 000 американських організацій зазнали хакерських атак, через недоліки програмного забезпечення для електронного листування - Microsoft Corp.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Речниця Білого дому Дженніфер Псакі зазначила, що мова йде про "серйозну вразливість", яка продовжує становити загрозу.

Згідно з наявними даними, десятки тисяч організацій в Азії та Європі також постраждали.

Компанія Microsoft, у п'ятницю відмовилася коментувати масштаби проблеми, але заявила, що співпрацює з державними установами та охоронними компаніями з метою надання допомоги постраждалим клієнтам.

Microsoft повідомила про атаку на сервери поштових скриньок Exchange Server 2 березня.

Хакери намагалися отримати інформацію від дослідників інфекційних захворювань, юридичних фірм, вишів, неурядових установ, аналітичних центрів та інших організацій.

Компанія звинуватила у хакерській атаці "актора, підтримуваного китайським урядом". За даними компанії, за атакою стоїть китайська хакерське угруповання Hafnium.

В уряді Китаю заявили, що країна не має стосунку до цих дій.

Як повідомляє Wired, у співтоваристві кібербезпеки попередили, що вразливі місця, які використали хакери, можуть дозволити їм атакувати незліченну кількість організацій по всьому світу.

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