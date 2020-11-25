Deutsche Bahn зазнала рекордних 5,6 млрд євро збитків через пандемію
Як повідомляє "Європейська правда", це випливає з документів до засідання наглядової ради DB, які доступні газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Під час другої хвилі коронавірусу все менше і менше людей подорожують на потягах Deutsche Bahn. Поїзди далекого прямування зараз використовуються в середньому тільки на 20%, регіональні поїзди - від 55% до 60%.
У цьому році Deutsche Bahn зазнає рекордних збитків у розмірі 5,6 мільярда євро, свідчать документи до засідання наглядової ради, яке пройде 9 грудня.
За пів року залізниця повідомила про збитки в 3,7 мільярда євро. У своєму середньостроковому фінансовому плануванні компанія тепер розраховує на збитки в розмірі до 11 мільярдів євро протягом наступних п'яти років.
Щоб компенсувати збитки, уряд Німеччини обіцяв залізниці збільшити капітал на 5 мільярдів євро в червневому пакеті економічних стимулів. Однак гроші можуть надійти тільки в тому випадку, якщо на це дасть згоду Єврокомісія.
Керівництво Deutsche Bahn висловило надію, що кошти будуть вивільнені у найближчі тижні.
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