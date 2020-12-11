Deutsche Bank пропонує оподатковувати роботу з дому
Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на BBC.
Ці виплати - справедливі, оскільки віддалені співробітники економлять, на відміну від тих, хто змушений їздити на роботу, вважають експерти банку.
Зазначається, що такий податок може принести додаткові 48 млрд доларів (36 млрд фунтів) в США, а в Британії - 6,9 млрд фунтів.
"З цих грошей можна було б платити гранти по 2 тисячі фунтів для людей з низьким доходом, а також людей під загрозою скорочення", - додали у банку.
"Податок на віддалених співробітників нам був потрібен багато років. Коронавірус просто зробив це рішення очевидним", - заявили у Deutsche Bank Research.
Передбачається, що податок сплачуватиметься безпосередньо роботодавцями, які вирішать дозволити працівникам працювати з дому, проте це не стосуватиметься самозайнятих та тих, хто має низькі доходи.
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