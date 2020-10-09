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Deutsche Bank: Глобалізацію замінить епоха безладу

Серед ключових тем нового часу Deutsche Bank виділяє посилення економічної ваги Китаю і погіршення його відносин з США на цьому тлі
Епоху глобалізації, яка тривала 40 років, замінить "століття безладу", головними характеристиками нової епохи буде "холодна війна" між США і Китаєм, зростання глобального боргу і посилення позицій мілленіалів.
Deutsche Bank: Глобалізацію замінить епоха безладу Фото: АFP

У дослідженні, зокрема, підкреслюється, що "не всякий безлад є поганим".

Серед ключових тем нового часу Deutsche Bank виділяє посилення економічної ваги Китаю і погіршення його відносин з США на цьому тлі, новий імпульс для інтеграційних процесів в Європі після пандемії COVID-19, а також подальше поширення політики "вертолітних грошей".

"Не всякий безлад є поганим. Ми повинні підкреслити, що новий час не слід сприймати як причину відмовлятися від покупки фінансових активів, оскільки нова епоха принесе масштабні інтервенції монетарної влади і ліквідність", - свідчпть автори дослідження.

Але якщо попередня епоха глобалізації асоціювалася з рекордним сукупним зростанням цін на активи, то "століття безладу" несе загрозу поточним глобальним оцінкам, особливо в реальному вираженні, попередили в банку.

Deutsche Bank також заявляє про ймовірне зростання інфляції, посилення економічної нерівності на перших порах постковідної епохи, але в подальшому - зміну тренду в бік збільшення податків з багатих, посилення конкуренції між поколіннями, зростання стурбованості питаннями зміни клімату та нової технологічної революції.

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10 09 2020 12:18
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