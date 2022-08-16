ПОЛІТИКА НОВИНИДружніми для себе державами росія вважає Бурунді, Гвінейську Республіку, Камерун, Малі, Судан, Уганду, Чад, Ефіопію та Південно-Африканську РеспублікуПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Дев’ять друзів росії - шойгу оголосив перелік країн
Сергій Шойгу. Фото: Артем Геодакян / ТАСС
В росії поділилися з суспільством переліком “дружніх країн”, яких, як виявилося, не назбиралось і "десятка".
Список "друзів" рф на московській конференції з міжнародної безпеки зачитав міністр оборони росії сергій шойгу.
За його словами, дружніми для себе державами росія вважає Бурунді, Гвінейську Республіку, Камерун, Малі, Судан, Уганду, Чад, Ефіопію та Південно-Африканську Республіку.
шойгу підкреслив, що росія цінує підтримку "видних воєначальників" цих країн та має намір нарощувати співпрацю із взаємовигідних проєктів.
Раніше iPress повідомляв, що, за інформацією Держдепу США, Іран готується передати росії кілька сотень бойових БПЛА, через що Вашингтон готовий застосувати всі доступні інструменти для обмеження торгівлі Іраном подібними технологіями.
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16 08 2022 14:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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