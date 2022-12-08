НОВИНИСполучені Штати мають інформацію, що Іран готується передати росії кілька сотень бойових БПЛА, через що Вашингтон готовий застосувати всі доступні інструменти для обмеження торгівлі Іраном подібними технологіями.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Іран готовий передати росії сотні безпілотників, підтверджує Держдеп
Ми можемо підтвердити, що протягом останніх кількох тижнів офіційні представники росії проводили навчання в Ірані в межах угоди про передачу безпілотників
Фото: з вільного доступу
Про це заявив у четвер під час телефонного брифінгу перший заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає власний кореспондент Укрінформу.
"За нашими оцінками, офіційна російська делегація недавно була присутня на демонстрації бойових іранських БПЛА. Ми можемо підтвердити, що протягом останніх кількох тижнів офіційні представники росії проводили навчання в Ірані в межах угоди про передачу безпілотників", - зазначив представник Держдепу.
У цьому зв’язку він підкреслив, що будь-які види транзакцій купівлі-продажу зброї за участі Ірану або росії є забороненими.
Як повідомлялося, напередодні американські ЗМІ із посиланням на представників адміністрації США повідомили про факти тренування російських спеціалістів на БПЛА в Ірані. За попередніми оцінками, це підтвердило наміри росії придбати ці системи.
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