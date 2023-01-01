Дев'ять міжнародних військових навчань анонсувала росія: з ким проведуть
01 січня 2023, 16:47
Фото: unian.ua
Сухопутні війська РФ проведуть у 2023 році дев'ять міжнародних навчань, у тому числі з підрозділами Індії, Вірменії та Пакистану
Про це повідомляє Коммерсантъ.
Повідомляється, що за межами Росії у Вірменії підрозділи сухопутних військ РФ проведуть навчання "Непорушне братство-2023". Інші вісім військових навчань пройдуть у 2023 році на російських полігонах.
Серед них:
- російсько-індійські міжвидові військові навчання "Індра-2023";
- військові командно-штабні навчання держав-членів Шанхайської організації співробітництва (ШОС) "Мирна місія-2023";
- російсько-лаоські військові навчання;
- російсько-пакистанські військові навчання "Дружба-2023";
- російсько-алжирські військові навчання;
- військові навчання із підрозділами сил швидкого розгортання Центрально-Азійського регіону "Рубіж-2023";
- російсько-монгольські військові навчання "Селенга-2023";
- спільні російсько-в'єтнамські військові вчення.
Нагадаємо, що китайські та російські військові кораблі відпрацювали спільні дії у Східно-Китайському морі, підтверджуючи таким чином зростаючу оборонну співпрацю двох країн.