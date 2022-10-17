Дев'ятий пакет санкцій проти росії розгляне рада ЄС

Рада міністрів ЄС із закордонних справ на зустрічі у понеділок, 17 жовтня, розгляне дев'ятий пакет санкцій проти росії.

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Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс у Twitter. "Рада ЄС із закордонних справ закличе до більшої підтримки України, роботи над дев'ятим пакетом санкцій проти рф, а також конфіскації заморожених російських державних активів та створення спеціального трибуналу за злочини, вчинені росією", - написав глава МЗС Латвії. Нагадаємо, що раніше Євросоюз погодив восьмий пакет санкцій проти росії

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