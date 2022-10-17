ПОЛІТИКА НОВИНИРада міністрів ЄС із закордонних справ на зустрічі у понеділок, 17 жовтня, розгляне дев'ятий пакет санкцій проти росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Дев'ятий пакет санкцій проти росії розгляне рада ЄС
Фото: з відкритих джерел
Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс у Twitter.
"Рада ЄС із закордонних справ закличе до більшої підтримки України, роботи над дев'ятим пакетом санкцій проти рф, а також конфіскації заморожених російських державних активів та створення спеціального трибуналу за злочини, вчинені росією", - написав глава МЗС Латвії.
Нагадаємо, що раніше Євросоюз погодив восьмий пакет санкцій проти росії.
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17 10 2022 08:09 МЕДІА
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