НОВИНИКраїни Європейського Союзу узгодили восьмий пакет санкцій проти російської федерації.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Євросоюз погодив восьмий пакет санкцій проти росії
Фото: з вільного доступу
Про це президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила у своєму Twitter.
"Я вітаю сьогоднішню згоду держав-членів щодо восьмого пакету санкцій. Ми рухалися швидко і рішуче. Ми ніколи не погодимося ані на фіктивні референдуми путіна, ані на будь-яку анексію України. Ми налаштовані й надалі змушувати кремль платити", — написала вона.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
05 10 2022 13:32 МЕДІА
- ФОТО У Британії розпочалася підготовка молодших командирів ЗСУ
- ФОТО У Запоріжжі волонтери встановили 2,5-тонний бронежилет
- ВІДЕО Офіційно. Україна повернула з полону 215 військових в обмін на Медведчука
- Херсонщина. Сучасне "покоління соціальних медіа" просто не знає війн такого розміру та розмаху - Том Купер
- США посилюють розвідку та стеження після ядерних погроз путіна. Але побоюються, що перші ознаки можливого нападу можуть з'явитися надто пізно - Politico
СТАТТІ