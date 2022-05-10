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Євросоюз погодив восьмий пакет санкцій проти росії

Країни Європейського Союзу узгодили восьмий пакет санкцій проти російської федерації.
Євросоюз погодив восьмий пакет санкцій проти росії Фото: з вільного доступу
Про це президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила у своєму Twitter.
 
"Я вітаю сьогоднішню згоду держав-членів щодо восьмого пакету санкцій. Ми рухалися швидко і рішуче. Ми ніколи не погодимося ані на фіктивні референдуми путіна, ані на будь-яку анексію України. Ми налаштовані й надалі змушувати кремль платити", — написала вона.
 
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05 10 2022 13:32
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