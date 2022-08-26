Деякі частини окремих регіонів потребуватимуть обов’язкової евакуації - Мінреінтеграції
Про це віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила у прямому ефірі спільного інформаційного марафону, передає "Українська правда".
"Харківщина, Запоріжжя, Миколаївщина (у черзі на обов’язкову евакуацію – ред.). Я не кажу про весь регіон, але деякі частини потребуватимуть обов’язкової евакуації, і ми до неї також готуємося", – сказала Верещук.
Вона нагадала, що в умовах обов’язкової евакуації держава безкоштовно забезпечує людям перевезення, проживання, харчування та медичні послуги.
"Все, що потрібно людям, щоб пережити зиму, у них буде, і буде безкоштовно", – запевнила віцепрем’єрка.
Окрім того, передбачені виплати жителям областей, з яких проводиться евакуація.
"Якщо це обов’язкова евакуація – 2200 грн на кожну особу відразу по прибуттю потяга або іншого транспортного засобу, який використовується під час евакуації. А також – 2000 грн на кожну дорослу особу, 3000 грн на кожну дитину або людину з інвалідністю", – поінформувала Верещук.
Раніше Верещук повідомила, що допомогу від міжнародних організацій отримали 2,7 мільйона переселенців.
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